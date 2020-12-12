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8個新盤明年登場 維港1號跑道區頭炮

置業家居 2020/12/12

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【新盤供應】近年政府推出多幅啟德住宅地招標，「麵粉」已經變成「麵包」，多個住宅項目陸續登場，成為新盤供應重鎮，根據本刊統計，啟德區內未來最少有8個新盤供應，涉及約4,535伙。

啟德新盤供應可謂浪接浪，

...

欄名 : 封面故事

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