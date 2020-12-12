啟德1號（I）交投活躍 平均呎價$2.2萬

【直擊啟德區內二手市況】啟德1號（I）為本港首個「港人港地」項目，當時單位只可售予持有香港永久性居民身份證的人士。啟德1號（I）為區內首個入伙的私人屋苑，4年後屋苑持續錄二手買賣成交，業主賺幅不俗。

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