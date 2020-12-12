啟德1號（I）交投活躍 平均呎價$2.2萬 置業家居 2020/12/12 分享： 【直擊啟德區內二手市況】啟德1號（I）為本港首個「港人港地」項目，當時單位只可售予持有香港永久性居民身份證的人士。啟德1號（I）為區內首個入伙的私人屋苑，4年後屋苑持續錄二手買賣成交，業主賺幅不俗。 啟 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 今日 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 啟德站已通車 屋苑基座設商場 今日 啟德站已通車 屋苑基座設商場 甲廈、商場陸續落成 體育園主場館可容納5萬觀眾 今日 甲廈、商場陸續落成 體育園主場館可容納5萬觀眾 8個新盤明年登場 維港1號跑道區頭炮 今日 8個新盤明年登場 維港1號跑道區頭炮 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 今日 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 最新專欄文章 更多 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 今日 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 OASIS KAI TAK鄰近啟德站 樓價3年升幅不足1成 今日 OASIS KAI TAK鄰近啟德站 樓價3年升幅不足1成 嘉匯連平台特色戶 呎價逾$2.6萬 今日 嘉匯連平台特色戶 呎價逾$2.6萬 龍譽現逾70個放盤 開放式「5字頭」有交易 今日 龍譽現逾70個放盤 開放式「5字頭」有交易 啟德1號（II）低層2房 $1,120萬成交 今日 啟德1號（II）低層2房 $1,120萬成交 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入