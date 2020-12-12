天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10%

【直擊啟德區內二手市況】啟德全區12月截至10日僅錄3宗成交，而天寰佔1宗。該成交單位為天海匯2座中層F室，實用面積461平方呎，以2房開則，成交價$1,000萬，呎價$21,692。天寰11月則錄4

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