啟德1號（II）低層2房 $1,120萬成交

【直擊啟德區內二手市況】啟德1號（II）緊接啟德1號（I）在2017年入伙，屋苑在過去3個月僅錄3宗成交，交投較淡靜，全數成交價逾$1,000萬。

啟德1號（II）在11月「捧蛋」，最近終打破零成交僵局

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