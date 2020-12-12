龍譽現逾70個放盤 開放式「5字頭」有交易

【直擊啟德區內二手市況】龍譽12月未錄成交，而10月及11月各錄2宗，成交平穩。上月成交全屬開放式單位，單位分別為1B座中層C室及1A座高層C室，實用面積228及244平方呎，成交價$538萬及$

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