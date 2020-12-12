嘉匯連平台特色戶 呎價逾$2.6萬

【直擊啟德區內二手市況】嘉匯本月未錄成交，而11月共錄3宗，平均呎價$22,735，較10月的1宗增加2宗。美聯高級營業經理鄧浩然指，11月3宗成交包括2宗1房及1宗2房戶，實用面積334至508平方

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