基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 置業家居 2020/12/12 分享： 作為新盤供應重鎮的啟德區，住宅項目已經陸續入伙，加上港鐵啟德站已經通車，大大增加區內人口。今期本刊將會直擊啟德區一手供應及二手交投，細數未來基建發展，了解發展潛力。 啟德新發展區前身為香港啟德國際機場， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德站已通車 屋苑基座設商場 今日 啟德站已通車 屋苑基座設商場 甲廈、商場陸續落成 體育園主場館可容納5萬觀眾 今日 甲廈、商場陸續落成 體育園主場館可容納5萬觀眾 8個新盤明年登場 維港1號跑道區頭炮 今日 8個新盤明年登場 維港1號跑道區頭炮 啟德1號（I）交投活躍 平均呎價$2.2萬 今日 啟德1號（I）交投活躍 平均呎價$2.2萬 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 今日 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 最新專欄文章 更多 OASIS KAI TAK鄰近啟德站 樓價3年升幅不足1成 今日 OASIS KAI TAK鄰近啟德站 樓價3年升幅不足1成 嘉匯連平台特色戶 呎價逾$2.6萬 今日 嘉匯連平台特色戶 呎價逾$2.6萬 龍譽現逾70個放盤 開放式「5字頭」有交易 今日 龍譽現逾70個放盤 開放式「5字頭」有交易 啟德1號（II）低層2房 $1,120萬成交 今日 啟德1號（II）低層2房 $1,120萬成交 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 今日 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入