基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫

作為新盤供應重鎮的啟德區，住宅項目已經陸續入伙，加上港鐵啟德站已經通車，大大增加區內人口。今期本刊將會直擊啟德區一手供應及二手交投，細數未來基建發展，了解發展潛力。

啟德新發展區前身為香港啟德國際機場，

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