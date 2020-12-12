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整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分）

置業家居 2020/12/12

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一號九龍道高層A室 438平方呎2房

【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師詹濟南（詹sir），驗收高層A室，實用面積438平方呎的2房單位。詹sir指單位質素不錯，因此獲得92分。

走到露台，詹sir發

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欄名 : 樓市熱話

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