整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 置業家居 2020/12/12 分享： 一號九龍道高層A室 438平方呎2房 【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師詹濟南（詹sir），驗收高層A室，實用面積438平方呎的2房單位。詹sir指單位質素不錯，因此獲得92分。 走到露台，詹sir發 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 今日 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 最新專欄文章 更多 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 今日 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 荃灣區多迷你戶 發展潛力優厚 2020/12/05 荃灣區多迷你戶 發展潛力優厚 iSTORAGE登陸荃灣 機械人全自動智能倉24小時自助提取 2020/12/05 iSTORAGE登陸荃灣 機械人全自動智能倉24小時自助提取 雍明苑收樓留意地台傾斜 石屎阻塞去水位 2020/12/05 雍明苑收樓留意地台傾斜 石屎阻塞去水位 設政府大樓 備長者、幼兒中心 2020/12/05 設政府大樓 備長者、幼兒中心 一號九龍道 驗樓 長沙灣 詹濟南 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入