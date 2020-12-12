一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 置業家居 2020/12/12 分享： 由信置與市建局合作發展的一號九龍道，合共有100伙。項目近日已入伙收樓，至今暫未錄租賃成交。市場上出現不多於5個租盤，每月叫租由$1.75萬至$2.2萬，呎租由$50至$62。 由信置與市建局合作發展的 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 今日 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 最新專欄文章 更多 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 今日 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 荃灣區多迷你戶 發展潛力優厚 2020/12/05 荃灣區多迷你戶 發展潛力優厚 iSTORAGE登陸荃灣 機械人全自動智能倉24小時自助提取 2020/12/05 iSTORAGE登陸荃灣 機械人全自動智能倉24小時自助提取 雍明苑收樓留意地台傾斜 石屎阻塞去水位 2020/12/05 雍明苑收樓留意地台傾斜 石屎阻塞去水位 設政府大樓 備長者、幼兒中心 2020/12/05 設政府大樓 備長者、幼兒中心 一號九龍道 驗樓 長沙灣 詹濟南 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入