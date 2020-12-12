一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起

由信置與市建局合作發展的一號九龍道，合共有100伙。項目近日已入伙收樓，至今暫未錄租賃成交。市場上出現不多於5個租盤，每月叫租由$1.75萬至$2.2萬，呎租由$50至$62。

由信置與市建局合作發展的

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