教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁

鹵水汁愈煮愈醇香，陳慧玲分享，鹵水中精華來自新鮮鵝鹵浸時流出的油分，翻熱火喉需文火慢煮，製作一隻鹵水鵝，前後也需要約3小時。她的經驗所得，出品好的鹵水鵝，取決於色澤及肥瘦。以陳勤記鹵水鵝的色澤為例，不

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