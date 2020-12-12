教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 置業家居 2020/12/12 分享： 鹵水汁愈煮愈醇香，陳慧玲分享，鹵水中精華來自新鮮鵝鹵浸時流出的油分，翻熱火喉需文火慢煮，製作一隻鹵水鵝，前後也需要約3小時。她的經驗所得，出品好的鹵水鵝，取決於色澤及肥瘦。以陳勤記鹵水鵝的色澤為例，不 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 今日 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 最新專欄文章 更多 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 今日 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 平民版星球蛋糕疫市創業 價錢大眾化4個月打響名堂 2020/12/05 平民版星球蛋糕疫市創業 價錢大眾化4個月打響名堂 90後女生旅遊獲靈感 開工作室教整馬賽克燈 2020/11/28 90後女生旅遊獲靈感 開工作室教整馬賽克燈 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 2020/11/14 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 太古店疫市開業 困難重重 2020/11/14 太古店疫市開業 困難重重 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入