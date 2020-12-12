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教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁

置業家居 2020/12/12

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鹵水汁愈煮愈醇香，陳慧玲分享，鹵水中精華來自新鮮鵝鹵浸時流出的油分，翻熱火喉需文火慢煮，製作一隻鹵水鵝，前後也需要約3小時。她的經驗所得，出品好的鹵水鵝，取決於色澤及肥瘦。以陳勤記鹵水鵝的色澤為例，不

...

欄名 : 地區‧人‧情

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