泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 置業家居 2020/12/12 分享： 由Montara酒店集團發展，位於布吉島的住宅項目Tri Vananda，預計將於2022年落成，是首個重點聚焦健康養生的綜合式社區及度假村。 由Montara酒店集團斥資66億泰銖（2.2億美元）所開 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 2020/12/05 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 2020/11/28 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 2020/11/21 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 2020/11/14 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 2020/11/07 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 泰國 布吉 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入