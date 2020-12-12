  • 21°C
香港時間 : 20201212日 (六) 03:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭

置業家居 2020/12/12

分享：

由Montara酒店集團發展，位於布吉島的住宅項目Tri Vananda，預計將於2022年落成，是首個重點聚焦健康養生的綜合式社區及度假村。

由Montara酒店集團斥資66億泰銖（2.2億美元）所開

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租
2020/12/05
新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租
新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座
2020/11/28
新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座
新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起
2020/11/21
新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起
The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起
2020/11/14
The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起
坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場
2020/11/07
坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場
泰國 布吉 海外物業

上一篇文章

為何定按使用率為0%？

下一篇文章

冬日聖誕禮物提案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？