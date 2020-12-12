外望樓景 叫價$420萬 置業家居 2020/12/12 分享： 放售單位：逸新中層B室（開放式） 實用面積：182平方呎 叫價：$420萬（實用面積平均呎價$23,077） 備註：單位外望樓景，尚算開揚，內籠方正，光照充足。 單位提供：利嘉閣（66283888） 「據按揭證 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 逸新 周邊配套齊 主打開放戶 $388萬入場 今日 逸新 周邊配套齊 主打開放戶 $388萬入場 間隔方正 月租$10,000 今日 間隔方正 月租$10,000 最新專欄文章 更多 逸新 周邊配套齊 主打開放戶 $388萬入場 今日 逸新 周邊配套齊 主打開放戶 $388萬入場 間隔方正 月租$10,000 今日 間隔方正 月租$10,000 采葉庭2房 $608萬入場 環保設計 享米埔景 2020/11/14 采葉庭2房 $608萬入場 環保設計 享米埔景 四正闊落 叫價$818萬 2020/11/14 四正闊落 叫價$818萬 企裝套3房 叫價$850萬 2020/11/14 企裝套3房 叫價$850萬 逸新 旺角 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入