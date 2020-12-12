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外望樓景 叫價$420萬

置業家居 2020/12/12

分享：

放售單位：逸新中層B室（開放式）

實用面積：182平方呎

叫價：$420萬（實用面積平均呎價$23,077）

備註：單位外望樓景，尚算開揚，內籠方正，光照充足。

單位提供：利嘉閣（66283888）

「據按揭證

...

欄名 : 屋苑精明眼

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