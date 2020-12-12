疫苗採購現突破 抗疫長跑發憤加勁

新冠肺炎抗疫路漫長曲折，特首林鄭月娥昨天公布取得突破，已跟兩家藥廠預訂了足夠全港人口使用的疫苗，最快下月可供應。港府今後須加把勁做好部署籌備，務求事事清晰透明，以免重蹈任何甩漏覆轍。雖然眼下疫情極為嚴峻，若各方在高危的聖誕和新年自律做好防控，再靠疫苗漸漸達致群體免疫，大家都期盼相類的大型廣泛感染情況，盡快減少，甚至不再出現。

疫苗優劣各異 分散採購減風險

港府過去以保密協議為由，對疫苗採購細節三緘其口。除了世衞確保覆蓋35%人口的機制，專家顧問曾透露，當局靠3種疫苗僅覆蓋餘下65%。廣大市民周二眼看英國開始打輝瑞疫苗，隨即又到加拿大訂量已超人口5倍，只能乾着急香港何時有清晰時間表。

據林鄭昨天表示，港府向中國科興及美國輝瑞各預購了750萬劑疫苗，已可百分百滿足全港人口，意即比率幾可看齊日本和新西蘭；首兩批各100萬劑最快下月和下季抵港，亦比過去所知的快。本港並正向牛津及另一藥廠洽購，目標以不同技術平台的疫苗覆蓋兩倍人口。

世衞資料顯示，全球共13隻新冠疫苗正處最後第3期大型臨床測試，惟最新有昆士蘭大學疫苗令人出現愛滋病毒偽陽性，令澳洲急忙煞停研究，頓失5,100萬劑潛在供應，港府四出搶購，分散投資，可算合宜。

勢打頭陣的科興所製的滅活疫苗，背後技術已廣泛用於乙肝丶瘋狗症等疫苗，製作運輸容易，惟這類疫苗免疫期短，需要定期加強接種。至於輝瑞和另一同業Moderna均用上創新信使核糖核酸（mRNA）技術，測試時有效率尤高，但英美亦已發現發燒、發冷、頭痛等副作用。

即使尋常如流感針劑，南韓和台灣近月均曾出現接種後死亡個案，惹起恐慌。現在新冠疫苗更是悉數緊急加快上市，港府要說服普羅港人自願接種主要於巴西和印尼等地測試的科興疫苖，顯然要增加透明度，多加收集和公布詳盡臨床數據釋疑；對於需要負70度嚴寒儲存的輝瑞疫苗，亦要參考英國經驗，制定運輸遇阻一類應急方案。

廣增接種誘因 增透明度防抹黑

全港抗疫已接近1年，惟政府今天在看似簡單的檢測安排，依然常有甩漏，怎能妥善接種須爭分奪秒的輝瑞疫苗，難免惹人憂慮。要避免全民檢測時的抹黑攻擊重演，當局須釐清疫苗接種類型和先後優次的準則，訂立清晰時間表，且考慮仿效外國，以直播賢達帶頭打針、派發購物消費券等方式增加誘因，爭取達成明年大多數港人自願接種的目標，達致群體免疫。

無論原因如何，指定檢疫酒店制度本月22日才能全面推行，意味不少聖誕回港人士完成隔離前，已跟普通市民混雜。港府今後堵塞外來病毒輸入漏洞之餘，還要一邊時刻監察1.2萬間酒店房間會否不敷應用或出亂子，一邊趕緊籌謀安排下月科興疫苗來港，做好宣傳和解說。抗疫長跑路遠，港府不僅需要呼籲市民盡責配合，抵住這波極危險的疫潮，同樣要做好份內部署工作，才能防止再有好事變壞事。

責任編輯：李青