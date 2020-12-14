京科研吐氣揚眉 美打壓恐鞭長莫及

2019年4月，「花都」巴黎一大地標聖母院突然起火，850年歷史的教堂建築燒至通頂。法國情急之下臨時破例，批准無人機在巴黎天空飛行。2架中國大疆（DJI）無人機為消防員提供實時火場鳥瞰畫面，讓他們鎖定火頭準確遏制，結束了聖母院火劫。巴黎消防員對中國無人機讚不絕口，認為無人機協助救火在今時今日「絕對必要」。

不過，中外這種科技改善生活的合作，現在卻面臨威脅。中國科技產業這兩年受到美國特朗普政府牽頭圍追堵截，受針對的除了無人機，還有社交媒體、金融科技、芯片、人工智能，民航飛機等。在5G通訊方面，美國看來更成功拉攏西方多國加入戰綫，歐美澳紐日本等西方陣營多國謀劃禁用或棄用華為設備，以至印度等非西方國家也伺機跟隨起舞。中國現代科技發展，正受到前所未有的外部壓力。

嫦娥五號採月岩 成天體研究跳板

只是對中國科技的打壓至今效果不如美國預期。中國科技近日一周內3次吐氣揚眉：嫦娥五號探測器從月球表面採樣，成都「人造太陽」核聚變裝置首次實驗發電，中科院量子電腦原型機「九章」問世。中國在美國極力遏制下，舉國體制仍在發揮功用，為科技產業前進助力。

事實上，採集月岩、人造太陽、量子電腦都充滿未來潛力，這3項技術還有意想不到的關聯。

嫦娥五號是中國首次從地球以外天體採樣返回任務，也是人類自1976年來首次月球採樣返回任務，這次任務備受國內外關注，皆因對人類今後立足和開發地外天體有顯著意義。嫦娥五號降落月球開採岩石、從月面發射、在月球軌道對接、從月球返回等技術，都打下了載人登月、開採月球資源的基礎。美國雖然半世紀前已做到這些，但當年由於找不到應用場景及成本問題沒有跟進，今天這些局限逐漸消除，中國則搶在了美國重新上手之前做起這些事情。

登月不只是為了國家榮譽，還直接涉及經濟利益。科學家視月球為人類進軍火星等其他地外天體的跳板。地球的大引力對太空發射有不少掣肘，而月球與地球相對接近，且引力只有地球約六分之一。從地球坐「小船」去月球基地換「大船」再去火星，要比從地球直接坐「巨船」去火星划算。科學家亦相信月球土壤中含有冰層，可以分解成氫和氧，兩樣都是火箭燃料重要材料，正使月球適合作為星際加油站。

月球上除了冰，還有更值錢的蘊藏吸引人類開發，例如鉑（白金）等貴金屬以及氦-3（helium-3）。氦-3是氦的同位素，被視為核聚變的理想原料，能釋放出最多能量。氦-3在地球上非常罕有，卻充滿在月球土壤之中，含量估計在100萬噸以上。

人造太陽聚變能 可持續清潔能源

這就來到首個關聯：月球上的氦-3適用於核聚變，而「人造太陽」就是研究核聚變發電技術的裝置。「中國環流器二號M裝置」月初在四川成都建成，並成功首次發電試驗。人類至今使用的核電技術都使用核裂變原理，將原子打散獲得能量，而像太陽一樣利用核聚變將原子結合，能量雖然大得多，惟至今未有辦法使之長期保持穩定，核聚變應用限於不受控制的氫彈核爆。

人造太陽有望改變這個尷尬現狀，讓人類得以掌控聚變能（核聚變能源）。這是一種可持續的強大清潔能源，有望一舉解決人類今後多年發展的能源需求，同時不會排放溫室氣體，無懼氣候變化之憂。聚變能可在相同重量原料下，發出核能4倍的能量，而且還不會像核電般產生有危險輻射的核廢料，更不涉及核裂變連鎖反應，不會有核事故風險。（氫彈雖是核聚變武器，內部須配備原子彈為起爆裝置，原子彈為核裂變武器。）

量子電腦迅速破解 現存加密技術

來到另一個關聯：核聚變得以發生，都多得量子力學；沒有量子力學，太陽就不會發光，我們以至其他地球上的生物都不會存在，而量子電腦就是應用量子力學原理的電腦。中國科學院量子電腦原型機「九章」，號稱比Google去年發布的量子電腦原型機「懸鈴木」（Sycamore）快100億倍。

量子電腦研究更有望令現有電腦科技顯得如石器時代。傳統電腦位元非0即1，量子電腦位元卻同時是0和1，計算能力因此提升到一個地步，足以廢掉現存所有加密技術武功。傳統電腦在人類一生時間內也沒法估中的密碼，量子電腦在短時間內就能破解。這技術對人類來說是挑戰也是機遇，因為量子電腦有潛力解決現時令科學家頭痛的各種社會、經濟、自然和氣候等難題。

科技戰扼殺合作 礙人類科學進程

無論西方是否喜歡，中國已成為全球科研主力國家一員，這一員的重要性預料還會隨着時間增加。科技是人類進步的途徑，科技發展本應為人類帶來新的希望，然而科技戰卻會扼殺國際合作，受害的會是整個人類科學進步進程，同時拖累各地人民生活質素。中國與美歐的科技隔閡如果繼續加深，下次法國或者哪國想用中國無人機去救火，他們手頭可能已經沒有中國無人機。

▲ 經過約19小時月面工作，嫦娥五號探測器順利完成月球表面自動採樣，並將樣品封裝保存在儲存裝置中。（中新社圖片）