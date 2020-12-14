改革司法護法治 防「潛逃自由行」

接連有暴亂疑犯在被檢控甚至開審後，如「自由行」般輕易棄保潛逃，明目張膽地在海外組建「國際戰綫」，公然挑戰國家主權和憲制法治，猶如「叫陣」般的張狂，反映中外反華力量已緊密結合，並從幕後向前綫，將香港的政治鬥爭推向新臨界點；而「無掩雞籠」般的保釋機制進一步暴露現行體制的疏失，只有果敢進行司法大改革，才能應對新博弈的挑戰，確切維護香港的憲制和法治。

部分司法人員 陷政治泥沼

在傳統思維模式和政治操作下，法庭和法官被形塑為法相莊嚴、天縱英明，並且是亂世中的「定海神針」；但在現實上，部分司法人員陷溺於政治泥沼，並將其政治觀點滲進日常的司法工作內，公眾亦動輒將法官配對「顏色」，並據此評議司法公正，令社會對司法制度的信任受損。疑似「另類放生」的「潛逃自由行」只是其中一個引爆點，「藍」「黃」陣營式撕裂、政治凌駕專業，才是問題的核心關鍵。法治之路往後應怎樣走？改革司法制度又應如何開展？

第一，港區國安法頒布落實後，多個與中國站在對立面的國家，對於香港的暴亂疑犯，不但高調發聲力撑，並且承諾給予政治庇護，更單方面凍結與香港的逃犯引渡協議，讓他們安心潛逃，在海外投入「國際戰綫」。這是一項不惜踐踏香港司法的政治誘餌，而保釋制度和承審法官則在其中起着關鍵作用。

終審法院前首席法官李國能在2005年法律年度開啟禮上說過，「法官並不在政治舞台上扮演任何角色」，但綜觀近期多宗涉及政治或「黑暴」的案件，其定罪量刑和法官的發言評語，都隱含「政治顏色」成分。要改善這種情況，維護公眾對司法和法治的信任，相應的司法改革刻不容緩。

第二，在特區的管治架構中，司法系統從體制到人事，以至所奉行的普通法，都是自成一格，法官在審理案件時，亦習慣繞着海外普通法國家的判例打轉，忘記了香港是在一國兩制的原則下運作的事實，由此往往出現一些「離地」甚至偏離憲制現實的判決。

清晰保釋量刑指引 防衝擊法治

更重要的是，即使案件性質類同，但法官不同，裁決結果可能會截然不同，由此亦引發不少爭議，並夾雜對法官的人身攻擊。這是一個嚴肅的警號，要避免法治根基受衝擊，司法機構應訂立清晰的保釋和量刑指引，將裁決制度化和在地化。

第三，作為管治團隊的一員，法律和司法界都需要以愛國者為主體，無論是何國籍，只要在港從事司法工作，都要擁護《基本法》，以及支持中央對香港的全面管治，因此應安排法官和司法人員參與有關國家憲法、《基本法》以及憲制秩序的專業學習和在職培訓，讓他們正確掌握在一國兩制下的司法運作，並從海外案件判例回到香港的現實人間。

▲ 在特區管治架構中，司法系統從體制到人事，以至所奉行的普通法，都是自成一格。（資料圖片）