致面癱？ 疫苗副作用不誇也不瞞

美國食品及藥物管理局（FDA）批准緊急授權使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗，首批將會釋出近300萬劑優先提供予美國醫護人員與養老院長者注射。香港特區政府已宣布購入BioNTech與內地復星合作研發的疫苗，首批100萬劑預計最快明年第1季交付，供港疫苗由BioNTech在歐洲生產，直接運抵本港。

香港和美國所用的疫苗都由BioNTec研發，只是輝瑞乃BioNTech中國大陸及港澳台地區以外合作夥伴。故此，這篇談到輝瑞疫苗的文章對大家有參考價值。

英國《Daily Mail》《每日郵報》報道，在美國21,720名試打輝瑞疫苗測試者中，有4人出現貝爾氏麻痺症（Bell's Palsy），俗稱面癱（facial paralysis）其中一種，就是面部神經麻痺，患者一邊臉部肌肉無法正常運作，病因不明確，一般認為是病毒感染，通常會自動好轉恢復正常。

輝瑞疫苗測試者4個出現麻痺症的人當中，其中1人接種疫苗3天內出現麻痺症症狀，3天後恢復正常；另1患者接種疫苗9天後出現症狀，其餘2人則分別在37與48天後出現症狀，不過3人都在3星期內復元。

逾2萬人注射「鹽水」 無人面癱

值得留意的是，今次測試除了有21,720人試打疫苗，同時亦有21,728人注射所謂「安慰劑」（placebo），和注射了疫苗的那一批人的反應作對照。今次新冠疫苗測試的「安慰劑」，是鹽水。在這批21,728個注射鹽水的對照組人士中，沒有人出現貝爾氏麻痺症，即1個面癱的人都無。通俗一點來說，也就是說4名面癱者，「剛好」都在注射疫苗的那一組人，而並非在注射鹽水安慰劑的一組。輝瑞和FDA均稱，4人發病比率並不高於此症在一般人之間的發病率。根據媒體報道，美國每年約有4萬人患上貝爾氏麻痺症，英國則每年有1.3萬至2萬人。

我覺得，香港人即將接種，和輝瑞同源的疫苗會否在某些人中導致面癱，是不能忽略的問題，但亦不應該誇張。例如在Twitter，有人用了與輝瑞疫苗無關的面癱患者相片作為配圖，就是作假的一種，有意或無意地誇張了疫苗嚇人。輝瑞作為新冠疫苗生產商，副作用的資料來自於輝瑞提交美國當局例如FDA的報告文件。

在文件中，貝爾氏麻痺症屬於「non-serious unsolicited adverse events」，也就是說它不嚴重，生產商這樣說也是很自然的事。在互聯網上，不少有關文章都有相若論述，指正常情況下每10萬人當中，每年有15至30人患上面癱。所以目前醫學專家認為，輝瑞約2萬人的疫苗接種組，4人面癱發病率不比一般人群高。然而，這就有一些誤導成分了。

根據史丹福大學統計學博士張拓木的文章指出，依統計學原理，這種病發率低的論述是站不住腳的。他表示，問題在於輝瑞疫苗接種測試者出現面癱，是在接種疫苗之後的3、9、37和48天，不是在談論1年期間內的發病數字。如果以每10萬人每年有15至30人會出現面癱來說，那麼若果用60天來計，作一些算術，每10萬人估計就有2.5至5個人出現面癱。也就是說，以60天計，對一個大約2萬人的群體，除以5，出現面癱的估計人數應該是0.5至1人。現在按輝瑞的說法，卻有4人出現面癱病徵。

假設面癱與疫苗無關，在一個大約2萬人的群體，以60天計，採用統計學中泊松分布（Poisson distribution）來推算，注射疫苗組中沒有任何人出現面癱的概率是36.8%，1人有面癱的概率也是36.8%，2人面癱概率是18.4%，3人出現面癱概率6.1%，4人及以上面癱概率僅為1.9%，機會率相當少。

張拓木提出，接受疫苗注射的測試組中4人出現面癱，沒注射疫苗但注射安慰劑的對照組，卻沒有人出現面癱，能夠有合理解釋嗎？社會上常見的論調是，這樣子的情況「不具備統計顯著性」，因此不能證明面癱與疫苗有關。疫苗是否導致面癱副作用，醫藥學界未有深入研究結論，若純粹以統計學來看，如何解釋？

他指出，假設面癱與疫苗無關，有4例面癱出現在疫苗測試組以及對照組，那麼僅憑隨機因素，全部病例都出現在測試組機會率是6.25%（即1/16），是有這個可能；但這僅僅是說，假設面癱與疫苗無關。

追蹤發展及時解釋 令人打得安心

但萬一，萬一面癱與疫苗有關？結合之前提及，在約2萬人的群體當中，以60天計，4人出現面癱僅為1.9%的如此低機會率也出現了，再加上沒有注射疫苗的對照組中，1宗面癱也沒有，那麼疫苗和面癱的關聯性就有大可疑了。不過張拓木也表示，即使輝瑞疫苗和面癱有關係，在注射疫苗的測試組中，它的發病率也很低，21,720名測試者中只有4人，即是不到0.02%，而且貝爾氏麻痺症也並非甚麼可怕的副作用，大部分都會自行恢復正常。

美國、英國、加拿大等主要國家，批准輝瑞疫苗，說明他們判斷疫苗對控制新冠疫情的益處遠大於可能出現的風險。正如監管部門所說，沒有明確證據證明輝瑞疫苗和貝爾氏麻痺症有關聯，但美國FDA建議在大規模接種時，對貝爾氏麻痺症進行密切監視（surveillance），說明FDA也不認為面癱是可以完全忽略的。

我認為社會上，應該不誇張、也不掩飾疫苗可能的副作用，特區政府也應追蹤輝瑞疫苗及其他港人即將接種的疫苗發展，及時向市民解釋各種疫苗的可能副作用，讓大家打得安心。