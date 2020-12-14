做好期望管理 防疫苗採購釀危機

隨着新冠疫苗第一針在英國接種，全球抗疫戰可謂正式進入下一階段。目前由於香港第四波疫情在住宅區擴散，市民和傳媒尚未聚焦特區在訂購疫苗方面之進度。雖然科興及輝瑞協議各供應香港750萬劑疫苗，但相關政策局和部門也務須傾盡全力跟藥廠「追貨」，確保首批疫苗下月如期到港，否則會演變成疫情以來的最大危機。

政府採購物資 欠靈活性

留意「訂購新冠疫苗」背後，結合了本港應對疫情的兩大危機：其一，是早段搶口罩時期，政府在採購物資方面嚴重缺乏靈活性，只顧走流程；其二，是抗疫中段推行普及社區檢測計劃期間，有大量抹黑中國製試劑的輿論和假消息，更有部分「所謂專家」（特首如是說）表明不信任內地的醫療產品。

年初政府買不到口罩，全城供應不足，尚可以研究怎樣在本地生產，可是新冠疫苗卻不得不向別人訂購--因為香港根本就沒有相關技術。一旦出現「人有我無」的情況，例如日本、南韓、新加坡、台灣，尤其連澳門也有新冠疫苗供應，而香港卻還是不斷等待的話，到時本港官員提出任何理由和解釋，肯定全部被視作掩飾辦事無能的託詞。

汲取上次本港口罩缺貨之經驗，市民在困惑時往往需要知道：「現時沒有，那甚麼時候才有？」也許官員到時的確未能從藥廠方面得到答案。然而，所謂「開誠布公」，正是明明無答案，亦要坦白告訴全港市民，自己親自追貨追了多少次、向哪個層級的人追、得到的回應為何、打算怎樣繼續跟進等等--若果官員不願意以此屈尊降貴的方式向市民滙報，到時輿論反彈必然極大，繼而大興問罪之師。

官員應開誠布公 資訊透明

當然，所謂「其他地方一早有疫苗而香港卻沒有」的說法，本身也是可圈可點：皆因不同地方買到的新冠疫苗，來源地可以大不相同。與此相關的是，許多西方國家都表明已「加快新冠疫苗的審批過程」，而香港政府雖然聲稱也會加快相關程序，但到底快在哪些步驟、在速度和安全之間如何平衡，也有需要向公眾說明，以增加資訊透明。

還有就是購買內地和海外疫苗的比例，內地疫苗由於運送路程短，即使牽涉冷藏，運輸也會便宜許多，從公帑運用的角度，購入較多內地疫苗似乎無可厚非，關鍵卻在於香港人對內地疫苗的態度--這不單是信心的問題，而是在目前的政治氛圍下，相信有政客會呼籲民眾不要接種內地疫苗，把接種「內地Vs海外」疫苗塑造成「藍黃之爭」，於是也有可能出現港人爭奪海外疫苗，卻剩下大量內地疫苗的窘局。

為了不浪費，難道香港政府購買內地疫苗的數量，竟然要因本地政治敏感，而較海外疫苗的數目為低？從大國博弈的角度看，中央不可能容許這種情況發生：「香港較少光顧內地疫苗」勢將變為國際新聞，讓西方諸國藉此打擊中國製新冠疫苗之銷情，並間接抬高西方研發疫苗的身價--香港自去年逃犯條例運動期間，已充分展示作為國際輿論戰橋頭堡之角色，故此香港購買來自不同國家疫苗之比例，注定成為全球焦點。

宏觀層面而言，目前的「國際疫苗爭奪戰」主要是三方對決--中國主要靠自家製疫苗，實行自給自足策略，西方富裕國家（包括：英、美、澳、日、歐盟）則走慣性的銀彈政策，利用「預先購買疫苗協議」（Vaccine Advance Purchase Agreements，行內稱之為APA）確保自己能夠較早獲得大量疫苗。

最後的第三方是20年前成立的「全球疫苗免疫聯盟」（Global Alliance for Vaccines and Immunization），希望以公私營合作模式，讓貧窮國家亦能獲分派疫苗，--目前至少有150個國家參與它的「新冠疫苗通道」計劃，當中約一半國家須透過此計劃的捐款，始能獲得疫苗。

國際疫苗對決 港「三頭不到岸」

在上述國際形勢下，香港可說是「三頭不到岸」：既非貧困地區而買不起，亦未能像富裕國家般大額落單，但同時又有為數不少的市民對內地疫苗嗤之以鼻。香港官員就算嘗試澄清流言、鼓勵大家接種內地疫苗，但肯定效果有限，結果一定被歸咎辦事不力而釀成危機。

從解困角度，明知此「劫」躲不了，香港政府必須在現階段做好期望管理，把國際形勢和行內做法盡早向公眾說明，不斷解釋為何訂購疫苗需時，並提醒市民還須嚴守社交距離措施多一陣子。

某程度上，香港抗疫期間的種種拉鋸，也反映「一國兩制」要付出的代價：因為不像澳門或內地的制度，故香港在買物資、買疫苗、全民強制檢測、設立隔離酒店等措施，既要走一輪內部法定程序，亦須照顧市民意願，更要尊重自由市場原則與人權--單看有市民不願離開住所接受隔離，香港政府派的是談判專家游說，而非彪形大漢抬人，應可理解香港的獨特，同時也往往是其掣肘。