疫苗推出疑惑多 科學為本急闢惡謠

歐美大國搶先購入大批新冠疫苗後，陸續替高危群組接種，公眾疑慮已躍為未來能否達到7成人接種，從而產生群體免疫，這成為最新抗疫的最大絆腳石。港府日前公布疫苗付運細節，亦面臨不少質疑，官員和專家須盡快回應誤解、謠言及陰謀論，並利用「後發優勢」，辨識和應對潛在問題。要根絕狡猾的新冠病毒，從如何增加疫苗成效，以至廣納良藥應對重症，定必凡事以科學實證為本。

追查疫苗後遺 研究混合應用

繼英國及加拿大後，美國周五成為第三個批准輝瑞／BioNTech疫苗緊急使用的西方國家，今天將開始在全部50個州份接種近300萬劑。

不過，白宮據報曾威脅美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn），周六前須批准輝瑞疫苗，否則革職，怕只會令反疫苗浪潮吹得更盛。不同民調均顯示，當地僅4至5成人願接種疫苗，遠遜群體免疫所需的約7成，美國醫學會甚至形容，疫苗疑慮已成了最大的抗疫挑戰。

一般疫苗研發需時可長逾10年，各國在新冠疫下人力物力盡出，才成功縮至1年，惟公眾對疫苗的憂慮不減反增。特首林鄭月娥周五宣布取得採購突破後，各式流言同樣迅速發酵傳播。

平情而論，美、加、英和本港的疫苗採購大同小異，均是從不同藥廠大量預購足以應付全體人口、已第3期測試的針劑，預防任何廠商突然功敗垂成、生產遇挫，甚至出口受限。

面對質疑聲音，FDA的哈恩立刻澄清威迫報道失實，強調測試科學為本，又竭力令程序透明。港府亦要積極釋疑，未來甚至可引用不誠實取用電腦罪條例，追究惡意造謠者。事實上，專家顧問如港大醫學院院長梁卓偉和中大講座教授許樹昌，均已出面背書港府的疫苗選擇，認同平衡了科學理論和商業實際運作。

分析歐美案例 引科研覓對策

梁卓偉提醒，有些罕見副作用，可能每百萬人才有一兩案例。除利用衞生署新系統密切追蹤疫苗的本地成效，以英、美、加首階段將接種多達400萬劑輝瑞疫苗，港府正好能跟進亞裔、尤其華裔會否有特別敏感，新浮現的面癱風險會有多高等，其中以醫療系統、人口分布等與香港較接近的英國，尤值得參考。

本港第4波疫情嚴峻，不明源頭個案昨天剛創41宗新高，顯然不是預購了大量疫苗，便能一了百了。現時，英國已再踏前一步，研究混合不同抗疫機制的輝瑞和牛津疫苗，以及原理相若的牛津與俄羅斯衛星V疫苗，能否一加一等於三。

疫苗也罷，用藥也罷，環球政府面對新冠疫情，無一不是摸着石頭過河，但只要拿出紮實的科研證據，及早掃除任何疑慮，定必更有機會取信公眾。眼下本港病例病毒量高、年輕重症多，更剛有沒長期病患的42歲病人離世。港府是否也能嘗試打破中西醫門戶之別，考慮在利巴韋林、瑞德西韋之外，開出內地抗衡新冠和沙士時，均有顯著臨床成效的傳統中藥，以解燃眉之急？

責任編輯：張志堂