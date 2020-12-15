又到全年的熱詞時間，今年疫情相關的詞，肯定有歷史代表性。國際而言，牛津字典選出了多個年度詞，當中包括COVID-19、在家工作（WFH）及封鎖（lockdown）。其他如社交距離（social distancing）和自我隔離（self-isolate）當也合情合理。日本選了「三密」即密閉空間、密集場所和密接場面，以示對「密」的憂慮。

中國方面，每年較留意的是權威的《咬文嚼字》編輯部，不僅從熱搜數字，也有語言文化角度的評選，今年有逆行者、颯、凡爾賽文學等。另一較官方版本是國家語言資源監測與研究中心的「2020年度十大網絡用語」，入選的則有逆行者、秋天的第一杯奶茶、帶貨、雲監工、光盤行動、奧利給、好傢伙、奪冠、不約而同、集美。

個別的如集美（姐妹諧音）、奧利給等只是一時潮流，不用多講。但若論原創，的確是「逆行者」較有社會與時代性，看來也符合官方主流的抗疫論述，特指武漢疫情最嚴重時期，全國各地逆向不是逃離而是前進去武漢救援的醫護人員。另外同樣具時代性，令人記得2020年的，該是光盤行動，不是指電腦光盤，而是說領導要大家外出吃飯時，記得吃光不要浪費。

民間的選擇方面，雙節棍、尾款人這些和網購有關的，也說明今年疫情進一步造就了電商的這段歷史。其他如內捲、715工作制、職場PUA等則跟工作生活多些關係。從社會轉變而言，內捲（高度內部競爭及資源短缺引發水平下降）是最明顯的，但這是長期問題不是今年才爆發。

有幾個可能更令人會心微笑，其中之一是「離婚冷靜期」，指明年正式生效的申請離婚者必須有三十天冷靜期。它催生出的是更幽默的疫情後「閃離」現象，因想離婚者為免到了冷靜期實施才申請就麻煩，於是都紛紛在辦理部門開工後就即刻申請，怕夜長夢多。