芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 副刊版 2020/12/15 分享： 疫情影響下，港人整年幾乎連踏上飛機的機會也沒有，不少航空公司推出Flycation一解這相思之苦。聖誕節一向是外遊旺季，在「無得飛」情況下，芬蘭航空就首次推出VR虛擬航班，帶大家「乘搭」客機飛到聖誕老 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 2020/12/12 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 2020/12/11 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 2020/12/08 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 2020/12/01 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 參加台東旅遊快閃活動贏機票 2020/11/27 參加台東旅遊快閃活動贏機票 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 Facebook 聖誕節 聯合國 機票 VR 芬蘭 芬蘭航空 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入