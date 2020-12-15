芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人

疫情影響下，港人整年幾乎連踏上飛機的機會也沒有，不少航空公司推出Flycation一解這相思之苦。聖誕節一向是外遊旺季，在「無得飛」情況下，芬蘭航空就首次推出VR虛擬航班，帶大家「乘搭」客機飛到聖誕老

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