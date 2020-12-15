高院不受理 德州訴訟背後人和事

在明年1月20日特朗普離開白宮之前，剩下的大約1個月裏，我很想看到有甚麼事會發生在一個名叫帕克斯頓（Ken Paxton）的人身上。

本文刊出時，總統選舉的選舉人團會議應如期在12月14日召開，各州選舉人在本州首府，依照州務卿認定的大選開票結果，為該州選出的總統候選人投票，其實都只是確認拜登當選的程序。不過，德克薩斯州總檢察長上星期向最高法院提出訴訟，要求最高法院在賓夕法尼亞、威斯康星、密歇根和佐治亞州等4個搖擺州的議會批准大選結果前，禁止其選舉人團投票確認選舉結果。理由是，4個州政府改變選舉規則，使得郵寄投票數量倍增是非法的，選舉結果應被判定為違憲。

然而，最高法院上周五拒絕受理德州這宗訴訟，說德克薩斯與其他州的選舉沒有利益相關，無指控其他州的理由。用特朗普的話來說就是最高法院沒有勇氣和智慧，介入這場爭端。

或許，最高法院為免陷入政治旋渦，把皮球踢了回去，「沒勇氣」介入；但那位帕克斯頓就「勇氣可嘉」了，他就是向4州發起訴訟的德州總檢察長。不關自己事，他怎麽會做出告其他州這種事呢？我們從他的個人背景了解。

德州總檢察長 涉非法中介

57歲的帕克斯頓是一名律師，2003年開始當了10年州眾議員，2年州參議員，2015年當選德州總檢察長。當年7月，德州大陪審團以3項重罪指控他，說他在2011年利用議員身份，向投資者兜售一家叫Servergy的科技公司股票，但並沒表明他此舉收了報酬。公司給他10萬美元股票，他只承認是禮物，和他向投資者兜售股票無關。同時，他將投資者介紹給一名投資顧問，並收取這顧問佣金，這一行為在德州被定義為掮客（representative），是需要註冊的，他這樣做屬於非法中介。當上總檢察長這個德州最高執法官員職位，自己卻被控告，他就說是政治迫害，在審理地點上反覆做文章，又要求換法官，導致案件一直在拖，至今未決。但如果被定罪，他面臨最高99年刑期和罰款，可以說是一直懸在他頭上的烏雲，事情還不止這樣。

今年10月，8名德州司法部人員，即帕克斯頓的下屬，包括他的第一副檢察長和高級助手在內，聯名去信州當局，指這位總檢察長違反聯邦和州法律，包括濫用權力及受賄。他們指帕克斯頓濫用作為總檢察長的權力，幫助他的一名政治金主，地產商保羅（Nate Paul）。據資料顯示，2018年帕克斯頓競逐連任總檢察長時，保羅給了2.5萬美元予帕克斯頓。根據帕克斯頓下屬的舉報，相信兩人背後有其他利益轇轕，舉報信又指保羅希望帕克斯頓出面，介入聯邦調查局（FBI）對他的調查，有消息透露FBI在調查保羅有否涉及股票詐騙，但保羅則聲稱FBI違法搜查其家，希望帕克斯頓幫手，反過來調查FBI，而帕克斯頓就叫下屬去查。

對於帕克斯頓被下屬舉報違法，德州州長表面說事態嚴重承諾調查，但未有具體行動。然而，自向州政府舉報以來，8名下屬要麼辭職、要麼休假、要麼被解僱。帕克斯頓本人就否認任何不法行為，拒絕辭職，還表示2年後再角逐連任。8人已經向FBI舉報帕克斯頓涉嫌有關罪行，據報道FBI正在對這位州總檢察長展開刑事調查，但未正式檢控，所以帕克斯頓仍然如常履行公務，包括向4個搖擺州發起選舉訴訟。

助特扭轉大選結果 博取特赦？

知道了這些，就不難理解為甚麽一個德克薩斯州的總檢察長，會突然跳出來要求最高法院干涉另外4個州的大選結果。正如本欄多次提到，特朗普正考慮離任前進行更多特赦，包括可能先特赦自己。如果你是這位一身官司的總檢察長，會如何爭取獲得特赦？幫助特朗普扭轉大選結果的同時，也是在試圖改變自己命運。

標榜自己是守護右派理念戰士的帕克斯頓，靠攏特朗普也不是近期的事。2018年特朗普如日中天時，他公開說，從2011年算起德州有超過60萬宗涉及非法移民的犯罪，後來被發現報大數，被誇大4倍。據《美國國家科學院院刊》研究報告，非法移民在德州的犯罪率明顯低於本地居民和合法移民。本土居民暴力犯罪率是非法移民2倍，毒品犯罪率是非法移民2.5倍。

可是，總檢察長的數字，更能獲得特朗普青睞，迎合總統的移民政策。帕克斯頓亦曾發起官司企圖推翻奧巴馬的醫保法案，以及限制以郵寄投票。特朗普想做的，他都支持並身體力行就是了。

德州總檢察長起訴另外4個州選舉非法，舉動雖然離奇，但作為吸引特朗普注意，換取對自己特赦，表現也得要淋漓盡致呢。究竟，特朗普會否特赦帕克斯頓可能面對的聯邦控訴呢？我很想知道。