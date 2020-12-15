港應善用智慧城市 藉創科防疫抗疫

政府於12月10日晚上靜悄悄地推出《香港智慧城市藍圖2.0》（以下簡稱《藍圖2.0》）。前兩份《香港智慧城市藍圖》分別於2014年及2017年推出，公布當天政府都有大肆宣傳，今次可能是忙於應付新冠疫情的關係，政府一反常態低調處理。然而，筆者認為政府沒有必要這樣做。《藍圖2.0》第二章提出多項善用創新科技應對疫情的建議，政府可以藉此機會，透過傳媒讓市民對政府在創科防疫和抗疫的工作認識更多，使普羅大眾可以安心。不過，若然政府真要面對傳媒的話，必然會面對如何「清零」、何時落實「健康碼」等與內地人流互通息息相關的挑戰性問題，因此必須作好準備解畫，否則會弄巧反拙。

《藍圖2.0》出台 提出143項措施

與之前兩份《香港智慧城市藍圖》相比，《藍圖2.0》顯然是較「貼地」，合共提出143項措施，當中約半數（70項）是嶄新建議。這些措施分別涉及「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」、「智慧經濟」6大範疇，以及《藍圖2.0》新提出的「智慧鄉村先導計劃」，每項措施的執行進程也明確地列出，讓市民清楚了解香港智慧城市建設的進度及未來目標。細看其中以下幾項措施最有新意：

「智慧政府」範疇中提出了21項新措施，是6大範疇中最多，特別是在政府「科技應用」方面，新建議項目多達19項，當中包括機電工程署、懲教署、水務署、建築署、運輸署等部門的應用。

由此可見，政府內部近年正積極進行科技及數碼轉型，務求提高政務的效率。

12新措施 提升公共衞生水平

「智慧生活」範疇中提出多項「善用創新科技應對疫情」措施。這些措施再於第二章中重複，可見政府對科技防疫及抗疫工作之重視。政府在此組措施中合共提出了12個新建議項目，包括利用科技進行環境清潔及機場清洗、推行街市無現金支付、擴大醫管局HA Go應用程式功能、推動網上法律訴訟等。筆者估計，政府把這些抗疫措施納入《藍圖2.0》中，意味這些並不是短期措施，將會於「後新冠疫情」時代持續應用，有助提升香港未來公共衞生水平及文化。

全新推出的「智慧鄉村先導計劃」，是《藍圖2.0》中唯一所有措施都是新建議的範疇。計劃建議在遙遠的鄉郊地方利用資訊及通訊科技，為當地村民提供生活上的方便，以及保障他們面對不同天然災害時的風險。這做法如同舊區活化，在保持原有風貌的設計目標下，令鄉村賦能增值。另外，筆者估計如計劃成功執行，「智慧鄉村」可以提供予城市人一個舒適的居住選擇，也可以幫助政府紓緩未來住房問題，減輕城市中心人口稠密、過分擠擁的壓力。

實際上，「智慧鄉村先導計劃」除可提升鄉村的可居住性，也可以利用鄉村的現場環境，作為不同智慧城市科技的測試點。值得一提的是，在「智慧經濟」範疇下的「推動研發和再工業化」領域中，提出與深圳合作開發落馬洲河套區的港深創新及科技園，這項目可以是另一個智慧城市科技的測試點。然而，兩項措施的測試重點截然不同：鄉村是既有的地方，城市設計存在一定的局限，所以測試偏重於鄉村的賦能增值程度；而河套區發展是由零開始，當中的城市設計包括科技應用可以天馬行空，所以其測試重點偏重於創意創新。

「智慧出行」 助融入大灣區

把香港融入「粵港澳大灣區」發展，是《2020年施政報告》的重點方向，然而《藍圖2.0》中卻沒有半點落墨。這安排難免會局限香港智慧城市的建設，窒礙它在未來與香港經濟發展同步。筆者希望政府不要輕視這議題，以為疫情之下兩地通關無期，而先把大灣區安排暫時擱置；若然待通關後才作部署，未免為時已晚，切記機會永遠是留給有準備者的。

事實上，智慧城市科技在這方面可大派用場，例如在「智慧出行」方面，利用創新科技方便兩地車輛通關；在「智慧環境」方面，在擴大兩地工業生產合作過程中可以減少碳排放；在「智慧市民」方面，促進香港青年在大灣區創業就業；在「智慧生活」方面，讓在大灣區退休的香港人可以遙距地使用香港醫療服務；在「電子政務」方面，讓移居大灣區人士方便地遙距使用香港政府網上服務；在「智慧經濟」方面，簡化兩地商務交易流程等。再進一步，政府可以與大灣區各城市政府合作推行「大灣區智慧香港村先導計劃」，方便港人退休後回鄉定居。

筆者相信創科局選擇於2020年年底推出《藍圖2.0》，並非純粹數字上的巧合，似乎是有計劃地趕搭「尾班車」，爭取原定明年2月公布的《2021-2022年度財政預算案》撥款支持藍圖內143個項目。

▲ 智慧城市科技可在融入大灣區發展方面大派用場（資料圖片）