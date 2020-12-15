從應用學習着手 扭轉職專教育印象

職業專才教育讓青年可以按個人抱負，獲取職業技能和專業知識。最新一份施政報告提出，邀請自資院校開辦應用學位課程，希望推動職專教育發展。惟提起職專教育，社會大眾普遍視之為「次人一等」的升學及就業出路。若不扭轉社會大眾的負面印象，即使開辦應用學位，恐怕也難以吸引學生報讀。

智經早前撰文剖析本港在中學階段推動職專教育的不足之處，除了推廣活動數量和種類未如理想，以高中的應用學習課程作為中學推廣職專教育的重要途徑，亦因為無助學生銜接學術、職業資歷，而只能吸引少數學生選修。

應用學習課程強調實踐與理論並重，及與不同的專業和職業領域緊密連繫，旨在為學生提供多元學習機會，發展入門技能、與職業相關的能力，探索個人職業抱負。早前學校課程檢討專責小組（下稱專責小組）完成檢視中小學課程，當中肯定應用學習課程的價值，並提出多項進一步推廣應用學習的建議，部分與智經過往對職專教育的建議互相呼應，部分仍有改進的空間，以下將詳細剖析。

辦初中導引課程 內容需多元

首先，學生在完成中三課程後，已經可選擇傳統學術途徑或職專教育途徑，但他們初中時的生涯規劃教育，主要目的是促進學生自我認識及發展，並沒有提供足夠資訊協助他們判斷應否修讀高中職專教育課程。在這背景下，專責小組建議教育局鼓勵更多專上院校為初中開辦應用學習短期導引課程，可謂對症下藥。

但要留意的是，這些導引課程的內容是否多元，會相當影響推廣成效。例如實地考察、工作影子計劃，能夠讓學生從實際體驗中，探索個人興趣和能力；而講座和展覽等靜態活動，則可提供職業導向課程資訊。故智經建議導引課程內容應包括講解資訊為主的課堂、工作實習、師友分享會等多元性質的活動。

倡課程轉三年制 設實習培訓

現時中學生可在中五及中六時選修應用學習課程，專責小組則認為，應提早至中四級開始，希望學生能於中五完成兩年的課程，中六時專注修讀其他香港中學文憑考試（DSE）的科目。

但要增加學生選修誘因，智經認為應將課程由兩年制改為三年制，額外增加一年選修性的實習課程。第三年主要是接受相關行業的實習培訓。就課程時數增加，當局應與相關行業培訓諮詢委員會，討論頒發專業證書的可行性，讓決心走職業教育途徑的學生，將來可升讀更高資歷的職業導向課程，並提高在就業市場的認受性。

DSE科目最高評級 提升至5**

有見應用學習課程的DSE評級，對考生銜接學術或職業途徑無大幫助，智經曾提議當局，將課程在DSE的最高評級由相等於偏學術甲類科目的第四級，提升至與其他甲類科目看齊的5**。

雖然專責小組認為，應用學習課程的學習和評核模式與其他甲類選修科不同，上述建議在實際運作上有困難。然而，當局擬推出的應用學位先導計劃，也列明入學要求不能只視乎申請者學術成績。將應用學習課程的評級進一步細分，並提升至最高5**，其實有助院校分辨學生的水平。當局應更認真思考，在文憑試評級時實際遇到甚麼困難，使應用學習最高成績無法和其他科目看齊，並向公眾交代，讓社會共同探索解決方案。

掛鈎資歷架構 打造「專業認證」

另一方面，當局可考慮強制規定日後所有應用學習課程與資歷架構掛鈎，以確保課程質素，同時為課程打造具「專業認證」的品牌，增強學生、家長和僱主的信心，長遠改變對職專教育的看法。

再進一步，將應用學習課程與資歷架構掛鈎，使相關學歷獲得內地院校和僱主認可，有助選擇職專教育的學生前往內地升學及就業。香港長年被批評產業結構單一，相反內地市場龐大，產業多元發展，年輕人在香港如未能找到發展機會，北上或許會有另一片天地。曾有喜歡電影的香港中學生，在文憑試失敗後北上讀書修讀影視聲音設計專業，最終落戶深圳，在科技巨企從事音頻策劃。

港府與廣東省去年已簽署粵港資歷框架合作意向書，探索建立大灣區各級各類教育與培訓學分互認機制。當未來兩地建立一套有效的資歷架構互認機制，在香港苦無發展空間的學生，可以擴闊升學及就業出路到內地。

促進職專教育發展，協助青年探索個人職業志向和發展抱負，在未來更為重要。惟要扭轉社會對職專教育的偏見，職專教育途徑的起點--應用學習--必須扮演更重要的角色。政府應加快步伐，落實值得採納的建議，令職專教育更加切合社會和新一代的發展需要。

▲ 學校課程檢討專責小組建議在初中開辦應用學習短期導引課程，讓學生及早了解不同行業、專業和應用學習課程。（資料圖片）