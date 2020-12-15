放任增長告終 遏壟斷防大風險

內地科網企業經過多年野蠻增長，幾乎寡頭壟斷各個生活消費範疇。北京今年參照世界經驗，加入國際行列，積極監管科網巨擘壟斷行徑，最新有阿里巴巴因收購銀泰商業受罰，但那只是芸芸切入點之一，中央政府最終料會放眼科企有否負上應有社會責任，以防一日千里的商業創新，反過來造成系統風險。

只求股東回報 恐損社會利益

中國市場監管總局昨天發公告，阿里、閱文及豐巢這3家企業早前的收購違反了《反壟斷法》，各罰50萬元人民幣，清楚表明網級行業不是法外之地。罰款金額雖小，但意義龐大，市場普遍認為是揭開監管科網企業的新序幕。

內地反壟斷法2008年起實施，今年阿里的「雙11」購物日前夕才正式延伸至網絡壟斷，但中共中央政治局日前部署明年經濟工作時，進一步首度提及要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，顯見針對阿里、騰訊和百度等巨頭的規管，陸續有來。

按照市場經濟發展，一家初創企業營運成功，理所當然急速自然和併購增長，直至影響力大得令決策部門自覺要介入。美國司法部2000年向微軟發起反壟斷訴訟以來，歐美愈益不想科企脫韁，美國近日入稟要求facebook剝離Instagram和WhatsApp，歐盟今天亦會公布兩個法案嘗試阻止Google、Amazon等扼殺細小對手。

內地科企早年在缺乏海外競爭下野蠻增長，網購、手機支付、餐飲外賣、音樂串流等統統出現寡頭壟斷，贏者通吃的情況更為明顯。以疫下的社區團購為例，坐擁雄厚資本和海量數據的科企最近鬥「錢燒」賣菜，普羅大眾短期無疑可買到比街市、超市便宜的生鮮和日用品，但科企同時挫損了推動疫後復甦的基層就業和商戶，社會最終得失難料。

一眾巨頭動輒坐擁數以億計用戶，迸發出創意純粹追求股東利益，無往而不利，惟同時也會造成龐大界外效應。例如，每個成功熱門手機遊戲背後，連帶影響極多玩家的學業和身體，早促使北京向未成年人士推出連串禁令，出手遠比歐美嚴厲。

及時規管科企 防狗尾搖狗頭

傳統上，銀行是百業之母，但科企早已迎頭趕上，各行各業無遠弗屆，不少跨界涉足投資貸款，成為新一代「大得不能倒」的企業。由早年的P2P貸款，到近月的長租公寓，放任科企金融創新，俱以爆煲告終，已鬧出一個又一個有人命損失的悲劇。由是觀之，投資者便較能理解，內地當局上月突然煞停螞蟻集團的上市計劃，要大幅增加資本的背後理據。

盡管內地、歐盟和美國法規監管各有側重、成效亦迥異，但各地似有共識，傳統監管框架無法應對科技巨擘日新月異的發展，無論以競爭壟斷，或私隱人權等為念，都盡快引入限制，以免科企過分坐大，行業或某些少數人士的利益，反過來主導社會整體政策，造成「狗尾搖狗頭」，妨礙社會朝大多數群眾有機會公平發展丶改善生活的健康方向發展。

責任編輯：陳楚源