常言姿勢不良與痛症發作密不可分，若頸椎能位置置中，活動幅度正常，肌肉反應有力及靈敏，便可應付日常生活種種動作及負荷。下文將探討各姿勢不良成因及自我解救方法，盼大眾能防患於未然。

駝背，外形特徵頸胸椎前彎，這與現代工種以文職為主，經常俯首處理文件，公餘又多以手機娛樂為主。缺乏拉筋或肌力鍛練，致胸頸習慣於前屈姿勢，胸大及胸小肌緊張，上斜方肌無力。要改善駝背姿勢，應多作胸肌拉筋，及肩頸部後伸伸展動作。

寒背，其外形略似駝背，但寒背的上頸椎呈後伸姿勢，下頜前傾。其成因甚相似駝背，患者過多注視電腦屏幕工作，使胸及背肌力失衡，及頸椎前方的深層屈肌鬆弛無力，後頸深層伸肌攣縮變短所致。要改善寒背，除胸肌拉筋及上背肌力鍛練外，平日亦應多作收雙下巴動作，亦有助改善頸深層屈伸肌力及柔韌度不足問題。

圓肩，時常與駝背或寒背同時發生。若駝背和寒背用以形容頸椎及上胸椎姿勢，圓肩則多指肩臂肩胛與上臂過度向前，外形甚似刻意縮膊，以突出鎖骨綫條的動作。這原因亦離不開過度使用手機或電腦，導致胸鎖乳突肌及上斜方肌變硬變緊。

要改善圓肩，方法除前述拉筋及練力外，亦要鍛練下斜方肌。曾有研究調查對照常規關節治療與附加下斜方肌運動組，結果發現後者更能有效改善肩頸疼痛、肌肉力量及頸胸椎生理弧度等問題。

最後，要養成良好坐立姿勢，例如坐立時左右應平均，不作蹺腳，或倚靠單側企立，好讓大腦慢慢習慣及適應直立的身體姿勢。平常要多拉筋與作肌力鍛練，肩頸温暖少貪涼快。按睡眠習慣選擇合適高度睡枕，例如平臥者使用枕頭後，面的平面能與天花板成15度以下的夾角，或側臥時頭部與身體中綫維持直綫，不高不低下形成夾角。此外，使用背囊時要不作單側揹袋，或要左右交替，避免單手提取過重重物，或肩頸夾電話習慣。

常言頸椎病是身體退化的最初徵狀，希望大家能養好頸椎，天天健康快樂生活。

▲ 肩頸不良姿勢（iStockphoto圖片）