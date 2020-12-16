日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 副刊版 2020/12/16 分享： 疫情下，仍有新餐廳繼續登場，當中包括已有4間分店的たまご園（Tamago-EN）的日本蛋料理專門店，第五間分店剛開業，它跟其他分店不同，是一間面積有2千呎的旗艦店，除了有耳目一新的形象外，菜式更全面升 ... 欄名 : 新食力 最新專欄文章 更多 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 2020/11/30 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 2020/11/25 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 2020/11/23 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁 2020/11/18 藏身元朗屋苑 高質江户前Omakase解鄉愁 意籍名廚山頂開餐廳 米芝蓮星級家庭風味 2020/10/21 意籍名廚山頂開餐廳 米芝蓮星級家庭風味 日本 設計 餐廳 美食 食品 菜式 魚 海鮮 北角 蛋 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入