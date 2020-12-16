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日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店

副刊版 2020/12/16

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疫情下，仍有新餐廳繼續登場，當中包括已有4間分店的たまご園（Tamago-EN）的日本蛋料理專門店，第五間分店剛開業，它跟其他分店不同，是一間面積有2千呎的旗艦店，除了有耳目一新的形象外，菜式更全面升

...

欄名 : 新食力

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