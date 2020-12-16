醫療健康類科技股走紅，當中除了作為電商去賣藥外，到底有多少技術含量？它可以如何改變中國的醫療體系？

新上市的健康科技股，之前有傳其電商交易不錯，是基於一些非藥用品較方便在網上買賣，舉的例是特指性相關用品，例如情趣用品、避孕用品、安全套等等，說它光靠這些性用品買賣來撑起業務當然不準確，不過這些用品也被認為的確適合網購。

不過實情是，數據可觀，一方面是得益於疫情期間，減少了綫下實體藥店的消費習慣，至於快遞到家是否可避免被人發現買這類產品的不好意思？疫情嚴重時，看過一些小區的集中收快遞站圖片，網民拍下了一些沒另用膠袋或紙盒包裝而露出了的商品原本招紙的快遞品，發現是送到某一門牌的情趣用品，所以想網購保私隱有時也不太保證（可能那是閃送快遞沒另行包裝，因一般物流公司的包裝該看不到內裏）。

不過，除了變相從事藥物或醫療用品電商外，健康科技公司實在該有更大的發展可能性。現在流行的是網上初診，和慢病治理。以京東健康為例，它公布的今年上半年綫上問診是每日平均九萬次，是去年的六倍。綫上問診後，一般後續可以是直接一條龍配藥快遞到家（大部分為輕微小病）。如果需要轉介醫院，則是提供網上掛籌和預約專科等到診服務。

理想方式當然是盡量在網上已安排好應診細節，減少病人到醫院等候的時間。不過國情現實沒那麼方便，沒有較好醫保的病人，其實可提供給到的方便並不明顯，一些專科好醫院一籌難求。以許多過來人的經驗，到內地醫院最佳方法，仍是千方百計找到有認識相關醫務人員的門路。