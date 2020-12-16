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難得的一泓清泉

副刊版 2020/12/16

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我喜歡看張竹君醫生開記招，斯文、淡定、實話實說、語調不亢不卑，對每一日要公布的資料和個案都熟讀，沒有擺出絲毫令人眼冤的官腔或氣焰，是近年鮮有令人看得眼目舒服和心情平靜的一泓清泉。開記招，是公關技巧，也是軟實力。假如永遠展現我啱晒你錯晒、一副頤指氣使的嘴臉，只會愈發自曝其短，徒添反感！

但張竹君醫生代表衞生署衞生防護中心開的記招，是我少數到今時今日仍會看現場直播的記招。其實，當上這個發言人是個風眼位，因為市民對疫情和政府措施有切身的高度關注，若稍稍在資料上、語調上、態度上拿捏不當，容易成為累積民怨的發洩出氣對象，但張醫生這幾個月來，表現恰到好處。此時此刻，能夠在崗位上恰如其分，十分難得。

日前，她丈夫離世的消息被報道後，我看見網上原本有不同政治立場的市民，也表達哀悼之情，足以看到張醫生的表現是大家有目共睹的。痛失摰愛，沉痛心情可以想像，但張醫生僅缺席疫情記者會兩天；當我看見她隔了短短兩天穿深色衣服再現記招、神情穩定地回覆記者提問時，我是由衷地佩服和敬重。這種專業，此城久違了，所以張醫生連月來的表現獲高度評價，大家都服。

在我的公關課程裏，安排了開記招的環節，每位學員都有親身體驗在一個公關災難個案當中當上發言人的機會，他們每人都要經歷臨場被當上記者的學員一連串尖銳提問的挑戰。這個安排是要迫他們跳出齋啃書、背理論的學習模式，畢竟，我們都明白了，讀書叻到年年考第一，並不代表真正處理問題時夠智慧，愈早洞悉這個道理，愈能減少日後剛愎自用兼思維離地的機率。

開記招的反面教材，比比皆是，但正面的本地教材，近年鳳毛麟角。難得有張竹君醫生這個罕例，絕對是學生們學開記招或學做人的典範。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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