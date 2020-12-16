科學分析疫苗利弊 勿危言聳聽

過去一星期，香港的疫情已經有失控的迹象，雖然限聚令及防疫措施已收緊，但隱性傳播者在過去兩星期仍持續增加，來源不明的個案亦來自不同區域及階層，社區的隱性傳播鏈可說是無處不在，環境感染以及身邊同事和朋友之間社交感染的風險仍然相當高，減少外出及社交活動似乎是市民唯一可自保的方法。

但香港人煙稠密，居住環境擠迫，只是減少外出及社交活動，似乎未能遏制疫情，家庭內仍會有人因工作需要而外出，外傭假日的社交聚會亦不能杜絕，由家庭成員引發的感染風險仍然存在。

由於個案及其密切接觸者人數眾多，衞生防護中心的醫護人員已疲於奔命，很多懷疑個案或要進行監察的家人被迫在家中自我隔離，或仍在等候檢測及個案追蹤。麗晶花園大爆發的源頭來自歌舞群組，但由於個案眾多，當局做不到為每一座疫廈預先進行環境測試，被質疑後知後覺，最終導致麗晶花園出現爆發群組，才匆忙撤離住戶，如2003年沙士淘大花園般發生疫情大爆發的風險迫在眉睫。

疫廈屋苑 速進行環境檢測

其實香港住宅樓齡20多年以上的不計其數，喉管老化和僭建影響喉管操作十分普遍，屋苑透過糞渠傳播病毒的風險其實相當高，現時有確診者居住的大廈為數眾多，政府決不能待住戶發生爆發才撤離，衞生防護中心應率先為疫廈的屋苑以及其緊密關連的商舖、商場、公眾場所等提供支援，進行環境病毒檢測，盡快找出環境感染的源頭及消毒；疫廈住戶以及相關工作人員例如保安人員、清潔工人等，則應進行強制檢測，確診者以及其家人、鄰居等密切接觸者更應遷離住所，以免透過不安全的喉管繼續播毒。

現時「安心出行」應用程式只有大約30萬人下載，筆者認為程式未能普及的原因，是由於功能有限，用戶無法即時獲得有利抗疫的資訊，令吸引力大減。新加坡政府的「trace together」手機程式採用實名登記，透過藍牙及衛星追蹤，令用戶知道自己有否靠近確診或懷疑個案的病人，維持有效的社交距離。程式亦能將較高風險的公眾場所及疫情影響較嚴重的大廈透過藍牙通知用戶，令用戶減少接觸較高危的人或地方，局方亦可規定確診者以匿名身份展現其確診狀況，一方面追蹤確診者動向，另一方面亦令其他用戶對確診者產生群眾壓力，杜絕不遵守規例的違法人士。本港的「安心出行」程式只能記錄到過的地方，方便衞生防護中心追蹤，但一來資訊滯後，二來對用戶防疫沒有即時幫助，變相減低用戶對程式的忠誠度。

加快接種 更須嚴控疫情

面對現時的疫情，政府已傾向盡快推行自願疫苗計劃，而捨棄強制全民檢測，連日來已耗資80多億採購2,000多萬劑分別由國內和外國研製的3款疫苗。能盡快為全港市民接種疫苗實屬好事，而根據現時疫苗的種類，醫學界亦需要科學分析各種疫苗的利弊以正視聽，一些醫學意見領袖更應避免政治沖昏頭腦，危言聳聽影響市民決定。

但疫苗接種和全民強制檢測並不是非黑即白，遠水亦未必能救近火，如全民強制檢測實施得宜，必可減低感染人數，甚至是「清零」的靈丹妙藥，亦有助減低處理新冠病人的醫療成本及醫護壓力。最近有民意調查發現，近7成市民支持特區政府推行全民強制檢測，「青研香港」在11月底進行的民意調查更發現，高達9成人支持政府推出更嚴厲防疫限制措施，以及全民檢測。由於最近疫情嚴峻，12月首8天已有20,000多香港人通過深圳灣往返內地避疫，種種迹象顯示市民認為政府對抗第四波疫情力度不足，推行較嚴厲的全民強制檢測，配合限制出行的措施實屬必要。若然香港第四波疫情失控，就算疫苗接種能提早進行，全港亦有機會多出數千病人無辜遭殃。（文章只代表個人立場）

▲ 醫學界需要科學分析各種疫苗的利弊以正視聽，避免危言聳聽，影響市民決定。（新華社資料圖片）