從納粹說起 今天芬達非當初「幻想」

以前文章談過可口可樂，也說一下芬達。芬達（Fanta）作為可口可樂公司水果味汽水，暢銷世界70多年，至今已經有逾90種口味，橙、蘋果、士多啤梨、提子、菠蘿等……最經典的橙味，是在1955年開始銷售的，但芬達的歷史更早，和二次大戰納粹德國關係千絲萬縷。

上世紀20年代，美國的可口可樂公司決定將他們的飲品推廣全球，方式是授權各國建立自己的裝瓶廠，贊助各式活動等等，可口可樂品牌迅速在歐洲拓展，1929年可樂進入德國。威瑪共和國（Weimarer Republik）在1933年倒台之後，德國由希特拉管治，可樂繼續做生意，銷量不斷提升。

Mark Pendergrast所寫《For God, Country, and Coca-Cola》一書中表示，1936年柏林奧運可樂有份贊助，出現不少廣告標語。當時可樂在納粹德國的銷售量，僅次於美國本土。數年後，可樂在德國已有40多家裝瓶廠，逾600個分銷代理，年銷售300萬箱可樂。

芬達第一代 乳清液+蘋果殘渣

1939年，希特拉向歐洲宣戰，美國政府認為德國的威脅愈來愈大。1941年底，日軍偷襲珍珠港後，美國分別向日本及德國宣戰，對所有軸心國包括德國實施貿易禁運，可樂最重要成分濃縮糖漿也就無法運到德國。沒有了配方糖漿，可樂無法在當地生產，總公司和德國分公司亦斷絕了聯繫，可口可樂德國公司和其他當地大部分跨國企業一樣，沒法生產，經營陷入困難。

當時德國可口可樂負責人基夫（Max Keith）靈機一觸，決定自行製造一款在當地銷售的飲品。在他的主導下，公司化學人員用造芝士的副產品乳清液（whey），混合蘋果榨汁留下的殘渣，創造出一款新口味蘋果碳酸飲品，推出市場，賣相是啡色混濁液體，和今天色彩繽紛各款芬達汽水完全不同樣。他們為這款只在德國賣的汽水，取名Fanta，是德文fantasie的簡寫，而fantasie意思是「幻想」。

就這樣，在戰時德國基夫只能賣Fanta，但公司不用執笠，而德國人同樣沒多少其他外國汽水可以揀，芬達銷售額因此一直上升。在戰時糖需要配給的情況下，人們甚至因為芬達夠甜，買來在煮湯、燉肉時添加落去，由汽水變成主食其中一部分，銷量可想而知。基夫亦憑藉關係，獲得德國佔領其他歐洲國家後的可樂工廠使用權，從而使芬達銷售網，從德國擴展到歐洲多國。

售賣芬達飲品，基夫賺到錢，但美國總公司卻不能受惠。直至德國戰敗，他將利潤及新產品配方，都交回可口可樂美國總公司。可樂公司曾經調查基夫是否與納粹有關，最終指他從未成為納粹一分子，並且讓可口可樂德國工廠在戰時繼續運作，維護公司利益，而芬達的誕生也並非納粹所要求，品牌與希特拉、納粹毫無關係。可以說，基夫在納粹環境中生存，繼續發展汽水生意，是對可口可樂公司的忠誠，而不是對希特拉。

1955年重推 迎戰百事新飲料

雖然如此，芬達在1945年二戰結束起停產10年。50年代，由於可口可樂老對手百事可樂推出一批新飲料，可口可樂公司為了迎戰，1955年在意大利拿坡里重新推出芬達，當然不再是最初蘋果殘渣那種製造方法，而是以拿坡里出產的橙製成，也就是我們如今最為人知的芬達橙味。初時芬達專攻歐洲、亞洲及非洲等市場，沒有在美國賣，幾年之後才有。

重新推出的芬達，名字是舊的，裏面部分原材料是新的，亦有了全新百變形象，沒有了令人對納粹德國的聯想，這個正正是可口可樂公司所期望做到的。