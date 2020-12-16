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禁用「部分氫化油」 保障食得有營

評論版 2020/12/16

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港府近日建議修例，禁止「部分氫化油」用於食物內。「部分氫化油」是反式脂肪的主要來源，進食後可大幅增加多種慢性病風險，全球多地陸續禁用，保障消費者健康。

反式脂肪主要來源 增患慢性病

港府針對多種食物安全問題提出修例建議，當中包括規管工業生產反式脂肪的主要來源「部分氫化油」，將其列為違禁物質及禁止使用，有關公眾諮詢期會有3個月。部分氫化植物油用途廣泛，主要有見於植物酥油、人造牛油、餅乾、蛋糕及烘焙食品。

「部分氫化油」對商家而言有不少優點，包括熔點較高、食物保質期及味道穩定性較有保障、烘焙食品例如酥皮能夠出現豐富層次及口感鬆脆。然而，近年愈來愈多科學研究顯示「部分氫化油」內的反式脂肪可令冠心病風險、心血管疾病、及體內「壞」膽固醇水平大增。

紐約禁用3年 心臟病中風減6%

世衞指此類反式脂肪每年在全球導致逾50萬人死亡，在前年已提出要在2023年前於全球禁用「部分氫化油」，更建議成員國加強執法及檢測。

紐約市早在2006年已禁止當地餐廳在食物內使用「部分氫化油」，更設最高2,000美元的罰款。當地有研究顯示，該政策實施3年後，心臟病及中風數字下跌6%。

美國政府在前年於全國範圍內全面禁止使用「部分氫化油」，全國所有食品製造商都需要尋找替代品，包括棕櫚油。

台灣在2016年亦制定「食用氫化油之使用限制」，於2018年生效，禁止食品含有「部分氫化油」，旨在應對反式脂肪之害，違反規定的商家需要在限期內改正生產方法，否則可面臨3萬至300萬台幣罰款。

心臟病在本港已成第三大殺手，僅次於癌症和肺炎，單在2015年已導致6,190人死亡。本港尚未禁止反式脂肪，更甚者，加工食品只要每100克食品的反式脂肪含量少於0.3克，就可以標籤為零反式脂肪。

居家抗疫期間 宜覓更健康零食

本港消委會昨日公布一項市面檢測結果，發現100款非預先包裝的蛋糕樣本當中，有4款的工業生產反式脂肪佔總脂肪比例高於世衞建議的2%，全部都屬牛油蛋糕組別。

盡管如此，檢測亦發現工業生產反式脂肪含量普遍較低，反映業界已有能力使用不含「部分氫化油」的油脂製作蛋糕，例如粟米油、葵花籽油等「完全氫化油」。

有見及此，港府更應盡快制定禁止「部分氫化油」的時間表，保障市民健康。不過，高油脂食物終歸不宜多吃，居家抗疫期間不妨嘗試尋找或自製更健康的零食。

「部分氫化油」是反式脂肪的主要來源，主要用於植物酥油、人造牛油、餅乾、蛋糕及烘焙食品。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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