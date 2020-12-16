Apple Watch新猷 查看心肺適能水平 行政人員版 2020/12/16 分享： Apple Watch又有新功能。蘋果用戶現時只要更新iPhone及Apple Watch最新系統iOS 14.3和watchOS 7.2後，就可在iPhone的「健康」程式上查看心肺適能水平，並在水 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款 今日 Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款 美財政部商務部 電腦系統遭入侵 2020/12/15 美財政部商務部 電腦系統遭入侵 新機nova 8系列 華為下周三發布 2020/12/15 新機nova 8系列 華為下周三發布 AI虛擬模特兒 淘寶予商家使用 2020/12/14 AI虛擬模特兒 淘寶予商家使用 Mi Watch Lite 紅米手錶推國際版 2020/12/14 Mi Watch Lite 紅米手錶推國際版 Apple Watch 健康問題 商業 創新科技及應用 科技行業 科技產品 Apple iPhone 糖尿病 心臟病 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入