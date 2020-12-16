  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Apple Watch新猷 查看心肺適能水平

行政人員版 2020/12/16

分享：

Apple Watch又有新功能。蘋果用戶現時只要更新iPhone及Apple Watch最新系統iOS 14.3和watchOS 7.2後，就可在iPhone的「健康」程式上查看心肺適能水平，並在水

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款
今日
Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款
美財政部商務部 電腦系統遭入侵
2020/12/15
美財政部商務部 電腦系統遭入侵
新機nova 8系列 華為下周三發布
2020/12/15
新機nova 8系列 華為下周三發布
AI虛擬模特兒 淘寶予商家使用
2020/12/14
AI虛擬模特兒 淘寶予商家使用
Mi Watch Lite 紅米手錶推國際版
2020/12/14
Mi Watch Lite 紅米手錶推國際版
Apple Watch 健康問題 商業 創新科技及應用 科技行業 科技產品 Apple iPhone 糖尿病 心臟病

上一篇文章

TikTok歐洲推程式 Samsung電視預載

下一篇文章

Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？