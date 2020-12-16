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PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬

行政人員版 2020/12/16

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【本報訊】新冠肺炎疫情下，全港幼稚園及幼兒中心復課無期，不少家長因育兒安排倍感壓力，精神狀況已到達臨界點。

近日，四大會計師行之一的羅兵咸永道（PwC）就宣布新增多項員工福利，旨在支持家庭度過難關。其美

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欄名 : Good Job Insight

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