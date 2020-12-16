PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬 行政人員版 2020/12/16 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情下，全港幼稚園及幼兒中心復課無期，不少家長因育兒安排倍感壓力，精神狀況已到達臨界點。 近日，四大會計師行之一的羅兵咸永道（PwC）就宣布新增多項員工福利，旨在支持家庭度過難關。其美 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 調查：美64%上班族 WFH致健康出問題 2020/12/15 調查：美64%上班族 WFH致健康出問題 內地遊戲公司貼心老闆 放假1天讓員工打機 2020/12/14 內地遊戲公司貼心老闆 放假1天讓員工打機 夏威夷送機票 吸WFH人士暫居 2020/12/11 夏威夷送機票 吸WFH人士暫居 美企倡遙距聖誕派對 助員工減壓＋加強聯繫 2020/12/10 美企倡遙距聖誕派對 助員工減壓＋加強聯繫 美星巴克送免費咖啡 感謝醫護等前綫人員 2020/12/09 美星巴克送免費咖啡 感謝醫護等前綫人員 羅兵咸永道 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 壓力 會計 職業生涯 員工福利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入