激發穩健內需潛能 中國最大挑戰

中國公布11月經濟數據，顯示復甦勢頭持續，惟中國經濟增長回暖並不能帶動環球經濟復甦，因中國本身仍存在眾多挑戰；當局最近提出需求側改革，希望藉此釋放消費力和民間投資，促進內循環，為未來經濟增添新動能。

人幣升勢過急 恐損出口挫增長

繼早前公布11月出口（美元計價）按年增長21.1%，創近3年新高後，國家統計局昨天公布的11月份固定資產投資按年增長2.6%，社會消費品零售總額按年增5%，均創下年內高點，反映三頭馬車（出口、投資和消費）繼續回暖。統計局更預期第四季GDP增長進一步加快，中國今年成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。

中國經濟表現今年一枝獨秀，主因是處理疫情得宜，令經濟社會迅速回復正常。反觀世界各地仍在爆疫，有些國家要被迫再封城，需要從中國進口防疫物資和商品，帶動中國出口連升6個月。中國復甦勢頭持續，社科院更預期明年GDP有7.8%增長。然而明年縱有快速增長，料難以持續，因今年基數較低，而中國經濟亦面臨諸多挑戰。

首先，外圍陰霾不定。美國總統當選人拜登下月上台後，會否延續特朗普全方位遏華政策，將影響商界對華投資意慾。疊加疫情持續，制約中國出口；英國、美國和歐洲開始陸續為國民接種疫苗，一旦疫苗有效，西方經濟有望陸續重啟，屆時未必再仰賴中國出口產品。

此外，人民幣強勢亦會影響經濟增長。當前熱錢湧入中國，除因中國率先復甦，更與美國量寬推低債息，令中國10年期債息比美債高2.4厘有關。資金不斷湧現，每美元兌人幣跌至6.55，專家預料人幣強勢持續，明年底更有望升穿6算，但人幣升卻不利中國出口，拖慢經濟增長。

內地4億中產 全球最具潛力市場

面對疫情衝擊和外圍不明朗，中國提出需求側改革，希望藉此加快構建內循環新格局。需求側主要是出口、投資和消費三方面，出口仍受制約，投資不能只靠政府，須拉動民間投資，消費遂成關鍵，尤其中國有逾4億中產，是全球最具潛力市場。

問題是過去內需倚靠房地產拉動，造成樓價高企，貧富差距擴大，中產以至一般居民除了供樓，又要在醫療和教育肩負高額開支，影響消費意慾。當局提出需求側改革，希望改變這種不健康現象，透過擴大內需，引領產業升級和經濟結構調整，圍繞促進消費及投資產業，構建內循環。相關政策會在中央經濟工作會議上討論，一俟政策落實，有望釋放消費力。

與此同時，相信當局會審慎應對外圍不明朗，不會因經濟復甦而輕言寬鬆貨幣政策回歸常態，為了配合改革，會保持一定政策力度，並設法遏止人幣升勢，免重創出口。

內需市場將是未來經濟增長引擎，也是對外開放的本錢，如何擴大內需將是重大挑戰，當局需要打通堵點，縮小收入差距，展開社保和稅制配套改革，培育完整的內循環體系，才能激發內需潛能。

責任編輯：李青