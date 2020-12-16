公關災難不一定是災難

最近為了備課而在網上搜尋「公關災難」，出現了超過80萬個結果，看到的個案，很多我已經淡忘了。我常認為無論是媒體還是品牌商，都給予「公關災難」太重要的位置。

我認為如果百年一遇，或者至少十年一遇的罕見而重大的負面事件才能稱得上是災難，現在的所謂「公關災難」，幾乎每星期都發生，這應該是常態而不是災難。

互聯網令所謂「公關災難」容易發酵、傳播和爆發。網上有些人喜歡搞事，經常無風起浪，有些人喜歡「剝花生」，走來趁熱鬧和起哄。我懷疑有些人根本在混這口飯吃，說不定他們像黑社會，搵人搞完你後，走來問你拿保護費，幫你擺平事件。

我認為企業不用太擔心「公關災難」，因為經常發生，即使你不做任何事情，人們很快便會淡忘。而且公審你的，不一定是你的顧客，甚至他們根本沒有想過要幫襯你，你也從沒想過要做他們的生意。

你的支持者，不一定在網上為你跟其他人罵戰，但卻會用行動支持你。

好幾年前，我的一個客戶因為無妄之災，遇上了公關災難，結果銷售不但沒有受到影響，反而因此而飈升。

我相信企業只要對員工好，對客戶好，公關災難的負面影響很小，反而令所有持份者的向心力增強。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》