Breitling百年靈無懼零售寒冬 推潮流下最火熱錶款備受追捧

近期鐘錶拍賣的交投活躍，拍賣價屢創新高，又有不少新錶推出市場，因為供不應求掀起炒價……由此證明在任何環境氣氛底下，大家買錶的意慾依然沒減，尤其運動錶及復刻的款式屬近年大熱，不愁沒捧場客。Breitling百年靈全新的Endurance Pro終極運動休閒腕錶以及復刻自1953年一款飛行員腕錶的AVI Ref. 765 1953航空計時碼錶，都是送給自己及摰愛的最佳聖誕禮物。



運動型腕錶成大熱

運動腕錶近年大行其道並形成一股熱潮，Breitling的Endurance Pro腕錶正屬備受追捧的類型，它集輕量級專業運動型腕錶及休閒日常運動計時碼錶於一身。Endurance Pro腕錶採用超輕44毫米Breitlight錶殼，此品牌的獨家材質100％瑞士製造，非但堅固，且極致輕盈，比鈦金屬輕盈3.3倍，比精鋼輕盈5.8倍，不但抗磁，而且熱穩定、抗過敏，亦高度抗刮擦、抗拉伸變形和抗腐蝕，最適合在日常訓練或運動時使用。搭載設有溫度補償調節機制的Breitling 82機芯，此SuperQuartz超級石英機芯提供卓越精確度，經瑞士官方天文臺（COSC）認證，精準度為傳統石英機芯的10倍。

▲ Endurance Pro集輕量級專業運動型腕錶及休閒日常運動計時碼錶於一身。

▲ 腕錶共提供5種不同顏色選擇，均設有黑色錶盤和黑色雙向旋轉錶圈。

時針和分針均塗有Super-LumiNova螢光塗層，在幽暗環境下也能輕易讀取時間。計時秒針採用紅色指針，除了小秒盤，另設有1/10秒和30分鐘計時器，清晰設計易於閱時，腕錶的防水性能可達100米。

全新Endurance Pro設計靈感源自1970年代的Breitling Sprint腕錶，因此錶款也選用了具有1970年代特色的亮眼色系，5種不同顏色均設有黑色錶盤和黑色雙向旋轉錶圈，上面刻有北、南、東、西4個羅盤方位。腕錶設有錶盤內圈，並保留了Sprint腕錶所具備的脈搏計刻度，讓使用者易於在運動過程中追踪自己的心率，同時配有與內錶環同色調的Diver Pro橡膠錶帶。

▲ 百年靈將Endurance Pro腕錶系列引入運動界，品牌不但跟不同的專業運動賽事合作，不少運動員都視Endurance Pro為比賽時的最佳伙伴。

復刻航空錶向經典致敬

時尚界的復刻風潮同樣銳不可當，也成了腕錶的設計方向，Breitling的復刻腕錶便叫好叫座。全新的AVI Ref. 765 1953航空計時碼錶，便是復刻自1953年一款傳奇飛行員腕錶Ref. 765 AVI，「AVI」是「aviation」的縮寫，代表航空，以機上的計時儀器為基礎。精鋼腕錶限量發行1,953 枚，每枚都將設有編號及「ONE OF 1953」字樣，搭載Breitling自製B09手動上鏈機械計時機芯，承自Breitling聞名遐邇的自製01機芯，並經瑞士官方天文臺（COSC）認證。

▲ AVI Ref. 765 1953航空計時碼錶搭載百年靈自製B09手動上鏈機械計時機芯，承自百年靈聞名遐邇的自製01機芯。

AVI Ref. 765 1953航空計時腕錶復刻版採用與1953年舊作相同的阿拉伯數字，Super-LumiNova手工塗層顏色令人聯想起原版螢光材質。41毫米精鋼錶殼及由3顆螺絲固定的錶圈同樣忠於原味，腕錶搭配的注射器形狀的纖巧指針與最早錶款所採用的指針相互吻合，拱形Hesalite塑晶錶鏡則忠實呈現原版的時代造型。新作唯一與原版不同，就是防水性能提升至30米，而且刪除了「GENEVE」字樣。復刻作更包括兩款貴金屬款式︰18K玫瑰金及鉑金錶殼，分別限量253枚及153枚。

▲ 全新AVI Ref. 765 1953航空計時碼錶（右）是復刻自1953年傳奇飛行員腕錶Ref. 765 AVI（左），41毫米精鋼錶殼及由3顆螺絲固定的錶圈同樣忠於原味。

順帶一提，兩年前Breitling新增了一項名為「WatchUpgrade」的trade in服務，大家如有Breitling或其他品牌的舊錶，Breitling都可以按腕錶的狀態提供一個回收價值，讓大家購買Breitling新錶時使用，完全可滿足喜歡經常換新錶人士的需要。

▲ 復刻作更包括兩款貴金屬款式︰18K玫瑰金及鉑金錶殼，分別限量253枚及153枚。

▲ 腕錶搭配的注射器形狀的纖巧指針與最早錶款所採用的指針相互吻合，拱形Hesalite塑晶錶鏡則忠實呈現原版的時代造型。

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