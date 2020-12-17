美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）老人醫學團隊，曾在學術期刊《Journal of Gerontology》（老年病學）發表過一個關於老年健康的研究。他們指出，六十五歲是「第三年齡」，屬於很關鍵的階段，因打後的日子可能會經歷退休無收入、無事業、無權位、無生產力的落差，而這個時候，子女又已成年各有天地，故六十五歲是個關口，有些人會產生「不被需要」、「不再有用」等心理狀態。

UCLA教授Tara L. Gruenewald與團隊提出，這個狀態是不容忽視的，因跟生理健康息息相關。她對七十至七十九歲的參加者，進行了為期七年的研究，發現相比那些感覺到在家人和朋友眼中仍有作用的人，那些從沒或甚少感覺到於人有用的參與者，會更大機會在那七年研究期內逝世或喪失行動能力。Gruenewald的結論是，老人家需要有被需要的感覺，這個因素足以決定其往後的健康軌道。

有些子女誤以為，讓年邁父母安在家中不做任何事，就是叫做「享福」，其孝心無可置疑，但方式或需要改變一下，因老人家終日無所事事呆看電視，焉能產生被需要、有價值或有動力的感覺？我是這樣做的：每周定時探望家母肥媽兩次並陪吃晚飯。於是，她和傭人姐姐在我回家前兩天，便開始計劃煲湯、煮餸事宜，她有時會WhatsApp菜單問我意見，我間中會要求想吃她那道拿手小菜，來回交流到拍板，已令她興奮半天。回家前一天，她和傭人姐姐就到街市買菜準備，那又消磨半日。到我回家當天，她們下午開始煲湯做飯，又忙足半晝。完成一頓晚飯後，看到我品嘗後俾個like，她猶如考第一般開心。翌日，又開始準備下次我回家吃飯的菜式，這已成為她最重要的使命。

有時，我也會請她和傭人姐姐幫忙，去買貓狗日用品或代辦一些小事情，都是她們可輕易應付的。我發現，她幫我辦理好事情後，都有種成功感。我相信，年邁父母的幸福感，並非來自大量物質或完全零勞動的生活，而是來自子女願意陪伴和仍被他們需要。想父母健康和幸福，不要齋想，很簡單，用行動--回家愛。