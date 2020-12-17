AirAsia明年1月開兩班機 香港飛曼谷單程連稅$1,600起

疫情反覆令旅遊氣泡變成泡沫，出外旅行仍遙遙無期，現時大多國家出入境只限公務或移民人士，泰國亦只維持有限度入境措施。AirAsia（亞洲航空）於明年1月將開設兩班航機前往泰國曼谷，供有需要飛往泰國的人士

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