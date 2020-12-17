AirAsia明年1月開兩班機 香港飛曼谷單程連稅$1,600起 副刊版 2020/12/17 分享： 疫情反覆令旅遊氣泡變成泡沫，出外旅行仍遙遙無期，現時大多國家出入境只限公務或移民人士，泰國亦只維持有限度入境措施。AirAsia（亞洲航空）於明年1月將開設兩班航機前往泰國曼谷，供有需要飛往泰國的人士 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 LING LEE養生美顏聖誕禮物籃 今日 LING LEE養生美顏聖誕禮物籃 一幻拉麵屯門新店推出「得一賞二」優惠 今日 一幻拉麵屯門新店推出「得一賞二」優惠 信和集團6大商場推外賣優惠 $20外賣現金券以$5發售 今日 信和集團6大商場推外賣優惠 $20外賣現金券以$5發售 The Tiffany Blue Box Cafe首推甜品禮盒外賣 2020/12/15 The Tiffany Blue Box Cafe首推甜品禮盒外賣 Smile聯乘陸羽茶包推出普洱乳酪甜品 2020/12/15 Smile聯乘陸羽茶包推出普洱乳酪甜品 疫情 新冠肺炎 香港 酒店 航空 亞洲 機場 泰國 簽證 住宿 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入