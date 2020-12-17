信和集團6大商場推外賣優惠 $20外賣現金券以$5發售 副刊版 2020/12/17 分享： 各商場疫情下把握聖誕黃金檔期推出各式優惠，信和集團旗下6大商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心由即日起至12月23日推出「晚市外賣Jetso」，顧客只需每日下午4時登 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 LING LEE養生美顏聖誕禮物籃 今日 LING LEE養生美顏聖誕禮物籃 一幻拉麵屯門新店推出「得一賞二」優惠 今日 一幻拉麵屯門新店推出「得一賞二」優惠 AirAsia明年1月開兩班機 香港飛曼谷單程連稅$1,600起 今日 AirAsia明年1月開兩班機 香港飛曼谷單程連稅$1,600起 The Tiffany Blue Box Cafe首推甜品禮盒外賣 2020/12/15 The Tiffany Blue Box Cafe首推甜品禮盒外賣 Smile聯乘陸羽茶包推出普洱乳酪甜品 2020/12/15 Smile聯乘陸羽茶包推出普洱乳酪甜品 疫情 餐廳 屯門 商場 尖沙咀 外賣 咖啡 信和 屯門市廣場 泰國菜 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入