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信和集團6大商場推外賣優惠 $20外賣現金券以$5發售

副刊版 2020/12/17

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各商場疫情下把握聖誕黃金檔期推出各式優惠，信和集團旗下6大商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心由即日起至12月23日推出「晚市外賣Jetso」，顧客只需每日下午4時登

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