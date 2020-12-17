一幻拉麵屯門新店推出「得一賞二」優惠

來自北海道札幌的拉麵過江龍「一幻」，於屯門市廣場開新分店，即日至12月20日推出所有拉麵可享「得一賞二」優惠（拉麵買一送一）。新店並特設兩款拉麵限定，分別是屯門店限定的「北の極蝦湯拉麵」（$78）及冬

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