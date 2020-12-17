LING LEE養生美顏聖誕禮物籃

李韡玲的護膚品牌LING LEE每年都會推出聖誕禮物籃，產品包裝都是由社企匡智會負責，為弱勢社群出一分力。今年玲姐挑選了兩款各有不同的產品組合，分別在Towngas和city'super門市有售（各$

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