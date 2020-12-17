ESG評級準則難統一 投資者宜審慎

目前，投資者愈來愈注重企業的「環境、社會及企業管治」（Environmental, Social and Governance，ESG）績效。羅兵咸永道會計師事務所（PWC）最近有一項研究指出，到2025年，歐洲可持續投資產品的資產將高達76萬億歐元（約718.3萬億港元），超過傳統基金，預期歐洲ESG基金的資產規模將大幅增加，在基金部門的佔比，將從15%增至57%。這個改變勢必對企業造成巨大影響，包括把資金導向可持續的生產活動，如何對待員工等一系列關乎ESG的領域，動向十分值得關注。

仔細分析，ESG其實相當複雜，包含多方多面，如環保方面的碳排放、潔淨能源、環境污染等；「社會」同樣包含多方面領域，並不是那麼簡單的一回事。因此，不少投資者透過參考一些研究機構給予的ESG「評級」，來檢視企業的ESG績效。

不同評級機構 結果差異大

目前，主要評級公司都有它們的ESG評級，如標準普爾、穆迪等。值得注意的是，這些不同評級公司對某家企業的ESG評級，往往並不一致，甚至出現南轅北轍的差別。以信用評級為例，不同評級機構對某一家企業的信用評級之間，其「相關度」可達到99%；換言之，如果一家評級機構認為某企業的信用可靠，其他評級機構的評核都極其接近，甚至可以完全一致。

然而，據麻省理工學院（MIT）就六家ESG評級機構所進行的ESG評級進行研究和比對，發現評級結果的相關度僅54%。換言之，在ESG評級方面，大家各說各話，結果往往出現顯著差別。有評級機構認為某企業的ESG績效優等，但其他評級機構並不認為如此，甚至可能對其ESG績效評為劣等。這項研究發現，無疑對投資領域產生影響，值得深入進一步了解。

當大家都對ESG那麼重視，呈現出一致性的共識，但為何大家對企業的ESG評級卻那麼不同？主要原因，是當中有3點差異之處。第一，是所評的對象或內容不同。舉例來說，在環境因素方面，有評級公司着眼於減少碳排放，另有評級公司卻以物理性污染為指標。

第二，即使對象或內容相同，但如何去衡量，同樣出現差異。例如就企業對員工的保障，有評級公司以員工轉工的流轉時間長度為準，但有評級公司則以僱員向僱主提出的訴訟數目，作為衡量圭臬；在評核企業在性別平權對待問題上，有評級公司着眼於男女的薪酬水平差異，有評級公司卻以企業高層男女比例為準。

第三，是相對比重不一樣。在ESG中，究竟「E」（環境）、「S」（社會）和「G」（企業管治）分別所佔的比重多少？在「S」裏面，勞工因素佔多少？族群多樣性分項又佔多少？這些並無統一的標準定案，於是「各說各話」，導致眾多評級機構對企業ESG績效的評級，出現巨大差異性。

以美國富國銀行的評級為例，有一間評級公司評定其企業治理差劣，皆因銀行於2017年有一些負面新聞，涉嫌帳目造假，於是企業治理得「零」分；另一間評級公司則以銀行的發展方向、股東構成和高管酬金等作衡量基準，而沒有觸及負面新聞的部分，於是將其企業治理評為良好。

若投資人以不同評級機構的ESG評級選取投資對象，所選出的投資組合也會不同。有一項研究，把兩家大機構的評級，作為選出投資對象的依據，發現選出的兩個投資組合，投資收益的相關性只有50%。這對投資者來說，的確是一個很值得注意的問題。

準則言人人殊 難達一致共識

歸根究柢，對企業ESG績效評級無一致性的評審準則，無疑是關鍵點。事實上，在企業的財務報表，通過具體數字及統一的會計準則來評審企業財務健康狀況，還很難達成共識；在ESG方面，有人認為性別多樣性很重要，也有人認為族群的多樣性更重要，言人人殊，衡量準則很難達到一致共識。

另一個例子，是上月英國提出在2030年後禁止銷售非電動車，但之後提出修正，可以允許混合動力車持續銷售到2035年，原因就是為了保護車廠數萬員工的生計。「E」（環境）和「S」（社會），哪個更重要？

在MSCI新興市場指數裏，中國股份佔了41%，包括上海股市、深圳股市、港股和美國預託證券，但在MSCI新興市場的社會責任型指數（Socially Responsible Investment Indexes，簡稱SRI）裏，中國股只佔18.6%，兩者差異相當大，原因何在？第一，是中國企業迄今未意識到ESG透明度在今日投資市場的重要性。如果你不把自身在企業社會責任所做出的成績向外透露，外人便無法得知。誠然，一些國有企業可能覺得沒有必要把所做的一切向外交代。

部分中企ESG行為 評級被遺漏

第二，一些中國公司在牽涉符合ESG性質的企業行為，並沒有落入歐美評級公司的評審考慮中。例如在一般人眼中，美國社會很重視ESG，然而環顧美國的聯邦法，沒有「產假」這一回事。婦女產後，在美國聯邦法下，沒有法定休假的法例可援；反觀中國，婦女產後，往往可取得4至6個月的休假。這些正面的ESG元素，往往得不到適切的評核，甚至得不到考慮。

再看今次新冠疫情，幾乎所有美國企業都手起刀落大舉裁員，但在中國，大部分企業都不會那麼「寡情」，馬上把僱員「炒魷」，雖然或有公司會裁員，但只屬少數，並非主流。此外，一些中國大型企業還提供託兒、教育、康樂等福利予員工，這些具中國特色的企業社會責任因素，未必為西方評級機構所理解，因而在評核時被遺漏。

當然，筆者並非暗示中國的ESG做得很好，只是想說明，除非是這個國家或地區的常住人口，對其文化、經濟社會、制度特色和民情有所了解，否則「隔靴搔癢」地評估一個範圍廣泛、評核缺乏客觀一致性共識的東西，評級機構之間的評級出現巨大差異，並不令人訝異。然而，這個ESG評級卻愈來愈受投資者重視，並據此選取投資對象，這就成為問題所在。

今年9月，世界經濟論壇國際商業理事會（IBC）聯合四大會計師事務所，發布《利益相關者資本主義披露準則--邁向更通用更標準的可持續價值披露標準》（Measuring Stakeholder Capitalism：Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation）白皮書，共同確定一套ESG指標，以便各行業及公司在主流年度報告（即財務報告及委託聲明書）中使用。但很顯然，此舉也很難把問題解決，因為不同人對ESG內涵有不同的理解和見解，這個前提無法有效處理，則隨後的所謂標準，就缺乏真正的實用意義。

ESG很重要，在評級準則上卻很難標準化統一。在這種情況下，投資者就應該思考一下，當某基金根據一家企業的ESG評分，選取並納入投資組合裏，這個ESG的內涵是否與你心目中的ESG一致？光看評級分數，而不看ESG的內涵和發展方向，貿然投資這個基金組合，顯然有所缺失，投資者便需要反覆細想投資決策是否明智。

▲ 不少投資者透過參考一些研究機構給予的ESG評級，選取投資對象。（中通社資料圖片）