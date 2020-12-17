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月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求

行政人員版 2020/12/17

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【本報訊】新冠肺炎疫情重創本地就業市場，打工仔面對裁員及就業不足等問題。

最近有網民於討論區轉載一則招聘啟事，指有公司為行政總裁（CEO）聘請私人助理，月入可達9萬元，包食宿更有房屋津貼，聽起來似乎是一

...

欄名 : Good Job Insight

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