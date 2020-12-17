月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求 行政人員版 2020/12/17 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情重創本地就業市場，打工仔面對裁員及就業不足等問題。 最近有網民於討論區轉載一則招聘啟事，指有公司為行政總裁（CEO）聘請私人助理，月入可達9萬元，包食宿更有房屋津貼，聽起來似乎是一 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬 2020/12/16 PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬 調查：美64%上班族 WFH致健康出問題 2020/12/15 調查：美64%上班族 WFH致健康出問題 內地遊戲公司貼心老闆 放假1天讓員工打機 2020/12/14 內地遊戲公司貼心老闆 放假1天讓員工打機 夏威夷送機票 吸WFH人士暫居 2020/12/11 夏威夷送機票 吸WFH人士暫居 美企倡遙距聖誕派對 助員工減壓＋加強聯繫 2020/12/10 美企倡遙距聖誕派對 助員工減壓＋加強聯繫 職位招聘 求職招聘 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 行業 就業 行政 秘書 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入