打好疫苗資訊仗 官員須慎言貼實戰

港府成功採購疫苗後，網上有人惡意抹黑，又湧現一些惡毒謠言，市民不禁感到疑惑和疑慮，新近又有食衞局局長陳肇始對藥廠免責言論的改變，令資訊更添混亂。疫苗攸關人命及經濟重啟，當局若未能提供準確資訊，恐削弱市民接種信心，因此官員須盡力謹言慎行，給予公眾清楚明白信息，密切注視及更新外國接種情況，更要做好落實的配套措施。

英美藥廠免責 政府支援賠償

疫苗是當前世上最重要也最受關注課題，由於是全新事物，大家都非常關心其安全有效性，一旦接種後出現不良反應，藥廠應否被追責，當然也是大家關心的議題。

事實上，歐美為了急於控疫，對藥廠加快疫苗研發大開綠燈，省卻了不少程序，如動物測試階段。英國政府更早在10月修例，對仍未獲得歐盟牌照的疫苗，給予免責保障，若出現副作用，受害人獲政府最多12萬英鎊賠償。美國亦援引公共緊急事態準備法，豁免藥廠法律責任，並由「醫療對策傷害賠償計劃」（CICP）提供支援賠償。

英國不但在法例上先做好準備，更在執行統籌上做得有條不紊。當局委任大臣扎哈維做疫苗部長負責接種事宜，例如設立疫苗資訊網頁，為誰優先接種作好安排、講解疫苗安全性、臚列接種後可能的副作用，增加市民對疫苗的了解。

陳肇始今次顯然是用過去一般情況及經驗，講述特殊緊急情況。當知悉國際做法後，盡快澄清，也算是負責任的做法。

做好宣傳釋疑慮 強檢測達清零

港府在疫苗部署起步遲，但勝在有時間準備，更應汲取英美經驗，務求將各環節做到滴水不漏。首先，當局要做好疫苗的宣傳，向市民派發小冊子，並設立網頁，詳細介紹所訂購的科興疫苗、復星與BioNTech合作研製疫苗，以及阿斯利康疫苗最新情況，如採何種技術、有甚麼特性和副作用、甚麼國家訂購了多少劑、接種後會出現多少抗體、何時可接種等。

當局首要是掌握準確資訊，同時亦要緊盯外國接種情況和網上資訊，當發現有惡毒謠言抹黑疫苗，更應主動聯繫藥廠和相關人士查證，並迅速回應，以免讓別有用心人士陰謀得逞。

此外，亦要做好落實接種疫苗的配套措施，例如透過網站和電話預約，接種中心須遍布每區便民，每日公布接種人數，讓市民掌握最新資訊。

當局若能做好疫苗資訊宣傳，有助提高市民信心，若全港7成人接種，便可起群體免疫作用，讓經濟和社會有望盡早回復正常。港府除了要為落實接種疫苗做好準備工夫，更要透過檢測，做到早發現、早隔離和早治療，才能達至起碼清零。

責任編輯：陳楚源