香港人普遍都有信用卡，不少人甚至有多張「旁身」。用信用卡簽賬好處是不須即時付款，消費時當然簽得開心自在，但到收到月結單之時，才發現可能「使大咗」。信用卡既為消費者帶來便利，同時亦可能令人「先使未來錢」或過度消費。因此，了解信用卡的特性和審慎理財非常重要。

信用卡利息高

信用卡結欠的年利率往往有機會高逾30%，如果持卡人沒有按時完全還清卡數，便需要負擔高昂的利息支出。除了利息以外，信用卡本身涉及多項收費，一般包括年費、海外簽賬衍生的外幣交易費用、逾期還款費用等。因此，持卡人最好查詢清楚。

只還Min pay壞處多

亦有持卡人每月只還Min Pay了事。Min Pay即是最低還款額（Minimum Payment），為持卡人在信用卡免息期後需要支付的所有利息及費用，一般為當期月結單的所有費用，以及當月結欠（不包括當月費用）的1%，或某一固定金額，再加上過期或超額款項，以較高者為準。有些人以為只還Min Pay非常輕鬆，實際上卻令卡數越積越多。原因是信用卡的結欠年利率偏高，在複息效應下，卡數只會越滾越大。

提供簽賬分期

而相對個人貨款，部份信用卡貸款服務，如簽賬分期有一定吸引之處。當中包括毋須遞交額外文件，對於心急的消費者來說提供不少便利。部份發卡銀行在客戶簽賬滿一定金額後，便可申請簽賬分期計劃，實際年利率亦低於一般結欠利息，有部份銀行更提供長達60個月以上的還款期。

現金套現緊記還清分期

另外，不少發卡銀行均會提供現金分期套現計劃，即是讓客戶將信用餘額套現，然後再按月攤還，還款期與簽賬分期計劃差不多。雖然，現金套現的利息一般較信用卡結欠低，然而每月還款是從信用卡戶口中扣除，即是說客戶如沒有清還卡數的話，同樣有機會面對年利率高逾30厘的利息。

善用信用卡著數多

持卡人如果能夠準時地每月全數還清卡數，可避免因為遲交欠款所造成的逾期費用和利息，亦可避免個人信用評級受影響。倘若每個持卡人都能善用信用卡，在日常生活中其實可以有很多「著數」，例如指定商戶提供折扣優惠，還能夠賺取積分。

借定唔借？還得到先好借！

了解更多:

簽賬分期計劃

https://bit.ly/3aiPPlP

信用卡優惠

https://bit.ly/37pauCY

（資料由客戶提供）