如何明智地處理你的強積金?　

供強積金是打工仔每月的指定動作，但不少人對這筆真金白銀的供款，總是愛理不理，是賺是蝕也不清楚！而且每次轉工都會多了一個強積金賬戶，結果是經常收到不同受託人的信件，賬戶眾多難以打理，最後甚至連有多少個賬戶都搞不清。但是強積金尤關退休生活，而且複息效應對財富長期增值的影響甚大，所以及早妥善管理強積金至為重要。

1) 整合賬戶集中管理

太多強積金賬戶，除了難於管理，亦會影響投資策略，所以最好整合強積金賬戶以便集中管理！

• 首先查清所有個人賬戶的計劃名稱及賬戶號碼，若忘記了賬戶資料，可先向積金局查詢個人賬戶紀錄，再聯絡受託人查詢相關賬戶的資料

• 選擇心儀受託人及計劃，將現有個人賬戶轉移其下

• 在每次轉工時可將舊公司的強積金，轉移至新僱主的供款賬戶

• 亦可選擇一個新的受託人，將舊有個人賬戶集中至同一個強積金計劃

只要填妥所需表格交回選定的受託人，一般而言整合需要兩至三個星期便可完成。

2) 認識多種基金選擇

市面上強積金計劃五花八門，最簡單的方法是從風險角度去理解。強積金基金主要可分為五大類，分別是股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金及貨幣市場基金。

基金類別 投資工具 投資目標 風險（只作參考） 股票基金 股票 爭取資本增值 較高 混合資產基金 股票及債券 同時投資股票及債券，爭取資本增值 中至高 債券基金 政府、公營機構或私營企業發行的債券 回報主要來自利息收入或買賣債券 低至中 保證基金 債券、股票或短期有息貨幣市場工具 提供本金保證或最低回報保證 較低 保守基金（受託人一般描述為貨幣市場基金） 港元短期銀行存款或短期債券 賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報 較低

3 ) 定期檢視積金表現

強積金是長遠投資，雖然毋須頻繁轉換，但是最好的做法是至少每年檢視一次強積金的投資組合及策略。成員可透過周年權益報表，了解過去一年的供款和投資狀況，亦可在基金概覽中詳細了解基金表現，此外，亦要因應投資環境的轉變，調整中長線的投資策略，及因應人生不同階段重整投資組合，年輕時可以較為進取，選擇較高風險的投資以爭取較高潛在回報，隨著年紀漸長及臨近退休，便應逐步轉移至較保守的投資。

4) 留意可扣稅優惠

打工仔都可以就強積金計劃僱員部分的實際供款申請扣稅，以強制性供款每月上限為港幣1,500元計算，每個課稅年度可享扣稅額為港幣18,000元。行有餘力又想為退休增添準備的人士，不妨考慮「可扣稅自願性供款」，同時可享更多扣稅優惠。若透過合資格延期年金保單或「可扣稅自願性供款」作自願性供款，兩者合計每年可享最多港幣60,000元的扣稅額。提取條件與強積金強制性供款一樣，可於你65歲退休時，又或當你符合其他適用於提取強制性供款賬戶的條件時領取。

5) 著重長期回報

畢竟強積金是跨越數十年的長期投資，打工仔沒有必要太過著眼短期的市場波動，亦毋須頻繁地轉換當中的投資，反而要按本身的投資目標，著眼於中長期回報，善用複息效應，為未來的退休生活籌謀。

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