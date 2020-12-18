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送禮佳品 精選聖誕特色禮物籃

副刊版 2020/12/18

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雖說疫情嚴峻，限聚令持續，但在聖誕這大節日，向親朋好友致送禮物表心意，實在是溫暖人心的誠意之舉。疫情下送上各款特色食物的禮物籃，讓好友們安在家中享用，一起嘗到節日的歡樂氣氛。

全新《暖森佳節》禮物籃（

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欄名 : Food

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