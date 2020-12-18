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John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」

副刊版 2020/12/18

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踏入冬天，周遭許多樹葉都變黃了。這時候，在街頭常會見到推着栗子車叫賣的小販。但想不到，栗子也可以與威士忌拉上關係。

較早前，蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker推出了其全新的21年威士忌-

...

欄名 : Wine

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