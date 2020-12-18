John Walker & Sons XR 21與栗子「共舞」 副刊版 2020/12/18 分享： 踏入冬天，周遭許多樹葉都變黃了。這時候，在街頭常會見到推着栗子車叫賣的小販。但想不到，栗子也可以與威士忌拉上關係。 較早前，蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker推出了其全新的21年威士忌- ... 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 2020/11/20 Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 2020/07/10 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 美國白宮御用酒莊 Beaulieu Vineyard 2020/07/03 美國白宮御用酒莊 Beaulieu Vineyard 父親節好玩有心意禮物 威士忌╳干邑 2020/06/19 父親節好玩有心意禮物 威士忌╳干邑 Acker網上葡萄酒拍賣 香港紐約同獲佳績 2020/04/10 Acker網上葡萄酒拍賣 香港紐約同獲佳績 威士忌 蘇格蘭 香港藝術館 飲食資訊 品牌 餐廳 魚 甜品 朱古力 魚生 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入