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etc wine shop 推出聖誕限定葡萄酒套裝

副刊版 2020/12/18

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etc wine shop今個聖誕推出4款聖誕限定葡萄酒套裝，當中最貴的來自The Mouton-Pauillac Ex Chateau Magnum套裝（$42,800），能讓熱衷葡萄酒的愛好者享用

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