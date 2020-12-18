我家肥媽時或有「吟噚」，但對我養貓養狗的決定從來不囉嗦，因她也喜歡。幾年前家父離世後，我怕她悶，便建議留我家小狗「忠忠」陪她。她只說了句：「哎呀，好麻煩嘅！唔要唔要！」我熟知她脾氣，平時擅習「音波功」，若真不喜歡，不會只說一句話，今次該是欲拒還迎。結果，「面試」時，忠忠也很識do，跟着肥媽走來走去，逗得她笑笑口說：「咁有隻狗仔走走下，屋企係開心啲嘅！」忠忠成功入屋。

如今，忠忠已17歲，年事已高，老態漸呈，視覺、聽覺和嗅覺退化，還有失智，這是養貓狗主人都會明白的心痛。某早，肥媽在電話那頭哭訴，忠忠突然走不動了。那刻，縱使事前有幾多心理準備，我的心情也難免沉重。回家看到牠，側躺在塾上，後腿肌肉流失不少，四腳關節位不能像以往般正常彎曲，但牠仍想站起來走動，一站便跌。要回復從前行動自如蹦蹦跳的狀態已無可能，現時我們共同目標只有一個：盡所能讓牠晚年過得開心。

原來，香港有動物物理治療師，並提供上門服務，價錢也合理。上周，忠忠首次見物理治療師陳Sir，我在旁一直觀察。經檢查評估，陳Sir替忠忠做完個多小時的物理治療和訓練後，牠竟可自行用力抬頭，還擰左擰右四圍望，原來牠還有對身旁事物好奇的鬥志，跟剛剛長期昏睡、頸椎向下墜是兩種神態。陳Sir教了我們兩星期的物理治療功課：要強化牠後腿的彎曲能力、平衡力、頸要有力抬頭，還要刺激牠的觸感。我們也不敢偷懶，原來每日早晚十分鐘的訓練也很有幫助。不奢求忠忠能再行動自如，但至少我開始看見牠精神面貌像以往一樣，現在頸部有力抬起頭來，還很有生存和好奇的意慾呢！

其實人和動物也一樣，身邊的人很重要。家有長者的，若家人抱着「老到咁，係咁㗎喇！」然後由得他們長期臥床，那變相是放棄他們。若他們腿走不動，不要放棄他們雙手；若雙手也不能動，亦不要放棄他們的認知和感知。只要身邊的人不放棄，長者才有鬥志的原動力。